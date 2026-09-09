Artistas reclaman pagos pendientes de Artes para la Paz

Artistas formadores, gestores territoriales y colaboradores vinculados al programa Artes para la Paz continúan reclamando el pago de recursos pendientes, una situación que, según los afectados, se extiende desde mayo y junio. Los artistas señalan que la Universidad Industrial de Santander atribuye el retraso a un desembolso pendiente del Ministerio de Cultura y a la falta de asignación del PAC.

Katherine Rojas, artista formadora de Tunja, explicó que el programa terminó en junio, pese a que, según lo manifestado por el Ministerio de Cultura, contaba con financiación hasta diciembre. «...Por el cambio de gobierno, no se ha asignado el PAC...», afirmó Rojas, quien agregó que los artistas formadores, gestores territoriales y colaboradores no han recibido los pagos correspondientes a los últimos meses.

La afectación no se limita a Boyacá. De acuerdo con Katerin Rojas, la UIS tiene a su cargo la operación del programa en Norte de Santander, Cesar, Santander y Boyacá. En Boyacá, serían aproximadamente 760 contratistas y 160 colaboradores los que permanecen afectados, sin contar los demás departamentos.

Rojas cuestionó el cruce de responsabilidades entre las entidades involucradas y afirmó que los artistas no deberían asumir las consecuencias de los trámites administrativos. «...No podemos recibir daños y posiciones por temas administrativos internos...», sostuvo. La artista agregó que ya se han presentado derechos de petición, tutelas y demandas, mientras los afectados reclaman una respuesta y una fecha concreta de pago, debido a que la demora, cercana a tres meses, ya impacta sus ingresos y responsabilidades familiares.