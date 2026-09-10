Sequía golpea cultivos de limón Tahití en el Huila y productores piden apoyo para cosechar agua

Neiva

La falta de lluvias y las altas temperaturas vienen afectando de manera considerable a los productores de limón Tahití en diferentes municipios del Huila. Según el sector, la situación es especialmente crítica en las zonas norte, centro y occidente del departamento, donde muchos agricultores no cuentan con sistemas de riego adecuados ni reservorios para almacenar agua.

La asociación tiene presencia en 16 municipios y cuenta con alrededor de 56.000 plantas de limón en el departamento. Mientras municipios como Pitalito, Suaza y Guadalupe han registrado lluvias favorables, productores de Paicol, Tesalia, Nátaga, Campoalegre, Rivera y Gigante aseguran que la sequía ha reducido considerablemente la productividad de los cultivos.

Ampliar Cerrar

Carlos Torres, productor en el Huila, comento que “los productores normalmente producimos entre 15 y 30 toneladas de limón por hectárea al año, pero las condiciones actuales han provocado una disminución importante. La falta de agua también ha afectado la floración y el desarrollo de los árboles, por lo que todavía aún no hemos establecido una cifra exacta de las pérdidas económicas ocasionadas por la sequía”.

El sector también avanza en la búsqueda de nuevos mercados. Recientemente obtuvo la certificación Global G.A.P., que facilita el ingreso de la fruta a mercados internacionales, especialmente en Europa. Los productores esperan retomar las exportaciones de limón Tahití y hacen un llamado para impulsar proyectos de cosecha de agua y sistemas de riego que permitan enfrentar los efectos del cambio climático.