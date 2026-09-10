Diez jóvenes de Algeciras llevarán el folclor huilense y colombiano hasta Vietnam

Neiva

La Corporación Artística y Cultural “A Pata Limpia”, de Algeciras, Huila, fue seleccionada para representar a Colombia en un intercambio de diplomacia cultural que se desarrollará en Vietnam. La delegación estará integrada por diez jóvenes, cinco parejas entre los 12 y 16 años, quienes llevarán una muestra representativa del folclor huilense y colombiano.

Según, Daniela Sáenz, directora del grupo, afirmó que “el grupo permanecerá en Vietnam entre el 12 y el 19 de septiembre y posteriormente regresaremos a Colombia. Durante las presentaciones, estaremos mostrando ritmos tradicionales como bambucos, sanjuaneros, pasillos y rajaleñas, con especial protagonismo del Sanjuanero Huilense”.

Uno de los aspectos tenidos en cuenta fue el trabajo que desarrolla la corporación en Algeciras, un municipio afectado durante años por diferentes hechos de violencia. Actualmente, cerca de 150 jóvenes hacen parte de la escuela artística y cultural, que busca brindarles nuevas oportunidades a través del arte.

Además de las presentaciones artísticas, se pretende generar nuevas posibilidades de intercambio cultural, becas y futuros procesos de formación. El encuentro será exclusivamente entre Vietnam y Colombia. En esta ocasión, el Huila será el único departamento colombiano que tendrá una delegación artística presente en Vietnam.