Huila reporta cinco emergencias por incendios entre el 8 y 9 de septiembre

Neiva

Entre el 8 y el 9 de septiembre, el Huila registró cinco emergencias en los municipios de Palermo, Tesalia, Agrado, Aipe y Neiva. Cuatro correspondieron a incendios de cobertura vegetal y uno a un incendio estructural, de acuerdo con el reporte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila.

En Palermo, el incendio ocurrió en el centro poblado de Juncal y afectó dos hectáreas de pasto y rastrojo, mientras que en Tesalia se presentó en la vereda El Espinal, en el kilómetro 88 de la vía Tesalia-Neiva. Este último permanece controlado y el área afectada todavía está por establecer.

En El Agrado, el fuego consumió una hectárea de pasto y rastrojo en la vereda Los Olivos. En Aipe, dos hectáreas resultaron afectadas en el sector Providencia. Los dos incendios fueron atendidos y extinguidos por los cuerpos de Bomberos Voluntarios de los respectivos municipios.

En Neiva, el evento ocurrió en una bodega de paneles solares del barrio Altico y fue controlado por el Cuerpo Oficial de Bomberos. No resultaron personas lesionadas y las causas aún son materia de investigación. La OGRDH también mantiene seguimiento al incendio registrado el 7 de septiembre en la vereda Cauchitos, sector El Tambo, en Aipe, que afectó 80 hectáreas de bosque seco tropical.