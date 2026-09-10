Santander: taxistas aplazan plantón en el aeropuerto Palonegro, tras acuerdo con autoridades

Los taxistas del aeropuerto Palonegro aplazaron el plantón que tenían anunciado después de que las autoridades se comprometieran a reforzar el control de tránsito en la zona. La protesta queda suspendida por ahora, pero el próximo miércoles habrá una nueva reunión para definir cómo se aplicarán esos compromisos.

El problema que llevó al gremio a anunciar la protesta sigue siendo el mismo. Los taxistas reclaman más control frente al transporte informal y mayor presencia de las autoridades en el aeropuerto.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que uno de los primeros compromisos es mejorar la coordinación entre las autoridades que tienen competencia en esa zona. “Se llega al compromiso de primero tener un mecanismo articulador para mejorar las condiciones de autoridad, autoridad de tránsito en territorio, especialmente en el aeropuerto de Palonegro”, señaló Hernández.

La siguiente cita quedó para el próximo miércoles. Allí estarán convocadas autoridades de Bucaramanga, Girón y Lebrija para definir qué acciones pueden aplicarse en el aeropuerto y cómo se repartirán las responsabilidades.

La Procuraduría Regional de Santander también hará seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de la Superintendencia de Transporte y a los reclamos del gremio. Ese seguimiento deberá hacerse en un plazo no superior a dos meses.

“La idea es construir un mejor escenario de autoridad de tránsito en esa importante jurisdicción, haciendo una invitación a la autoridad del municipio de Girón y del municipio de Lebrija”, agregó el secretario.

También está prevista una reunión entre la Policía, los equipos de intervención y representantes del sector transportador para revisar las acciones que se vienen adelantando y coordinar el acompañamiento de las autoridades.

Ángel García, presidente del Sindicato de Taxistas del Aeropuerto Palonegro, confirmó que el plantón fue aplazado por los nuevos compromisos.

“Encontramos una nueva puerta, una puerta que nos abre la Procuraduría y que les da directrices a las autoridades para que ejecuten algunas acciones y podamos avanzar en este proceso”, señaló García.

El gremio espera que en la reunión del miércoles haya definiciones sobre la Resolución 345 y sobre los temas de seguridad, tránsito y administración del aeropuerto.

Por ahora, no habrá plantón en Palonegro. La protesta queda aplazada mientras los taxistas esperan que los compromisos se conviertan en medidas concretas.