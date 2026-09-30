Dos bandas de Santander representarán al departamento en el Concurso Nacional de Bandas en Paipa

Santander tendrá dos representantes en este encuentro nacional, que reunirá a 32 agrupaciones de diferentes regiones del país para competir en seis categorías.

La Banda Sinfónica de la Universidad Industrial de Santander (UIS) participará en la categoría Universitaria, bajo la dirección de Guillermo Gordillo Galán.

Por otra parte, la Banda de Músicos Nuestra Señora de los Remedios, de San José de Miranda, competirá en la categoría Fiestera, dirigida por Jesús Roa Suárez.

Las dos bandas Santandereanas representaran diferentes expresiones de la música santandereana en el encuentro de patrimonio y memoria.

Liz Hurtado, Presidenta del Concurso Nacional de Bandas, explicó “El concurso, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, se desarrollará durante cuatro días con presentaciones musicales, folclor y desfiles”.

La programación también contempla homenajes a los maestros José Rozo Contreras, Pedro Morales Pino y Alfredo Gutiérrez, así como a la maestra Delia Zapata Olivella, por su aporte a la danza folclórica.

“Queremos este año en particular hacerle un reconocimiento por los 50 años del Festival del Porro, un evento hermano del Concurso Nacional de Bandas, también Patrimonio Inmaterial de la Nación, con quienes hemos trabajado fuertemente por la cultura de Colombia, de la música de este país”, Explicó.

Con su participación las bandas santandereanas en las categorías Universitaria y Fiestera llevarán a Paipa diferentes expresiones de la tradición y el talento musical del departamento.