Tránsito de Floridablanca entrega detalles de accidente en el que murió el juez de paz Oswaldo Rosas

Nuevos detalles fueron entregados por las autoridades de Tránsito de Floridablanca sobre el accidente ocurrido en la transversal Oriental, frente a la urbanización Fátima, en el que murió Osvaldo Rojas Castañeda, juez de paz del municipio.

El director de Tránsito de Floridablanca, Jahir Castellanos, explicó que, de acuerdo con las primeras diligencias de policía judicial, el motociclista se movilizaba por el costado derecho de la vía cuando colisionó con la parte trasera derecha de un vehículo particular.

Tras el impacto, Rosas Castañeda perdió el control de la motocicleta, cayó sobre la vía y posteriormente se golpeó contra el sardinel del andén y un poste de energía, recibiendo un fuerte impacto en el tórax.

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El funcionario entregó además una precisión sobre uno de los vehículos que aparece relacionado con la escena del accidente: la buseta de Lusitania no habría participado en la colisión inicial.

Según Castellanos, después del primer choque la motocicleta continuó su trayectoria y terminó debajo de las llantas de la buseta. Para ese momento, el motociclista ya había caído del vehículo y se encontraba sobre la vía.

Investigan posible imprudencia

Otra de las revelaciones entregadas por Tránsito tiene que ver con la hipótesis que inicialmente manejan las autoridades. Se investiga si pudo existir una posible imprudencia o incumplimiento de las distancias de seguridad entre los vehículos.

Sin embargo, Castellanos aclaró que esta es apenas una hipótesis inicial y que será necesario analizar las pruebas para determinar cómo ocurrió exactamente el siniestro y establecer responsabilidades.

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Las autoridades ya realizaron la inspección del lugar, recopilaron testimonios y evidencias, y adelantan la búsqueda de registros de cámaras de seguridad de la zona. Este material será entregado a la Fiscalía General de la Nación, que continuará con la investigación.

Rosas Castañeda fue trasladado con vida a la clínica Foscal después del accidente, pero posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones. Era un reconocido líder social y juez de paz de Floridablanca y también había trabajado anteriormente en la administración pública del municipio.