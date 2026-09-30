¿Qué hicieron para sacar el mayor puntaje en el Icfes en Santander? Estudiantes revelan secretos

Bucaramanga

Las dos estudiantes del Colegio Bilingüe Divino Niño de Bucaramanga que lograron los mayores puntajes en las pruebas Saber 11 o exámenes del Icfes, Ana Victoria Manzano García y Valeria Fernanda Pardo Muñoz tienen 17 y 16 años; sacaron 478 puntos de 500 posibles lo cual constituyó las mejores calificaciones en Santander.

En una visita a Caracol Radio, las estudiantes y sus familias explicaron el proceso que siguieron desde que eran niñas para conseguir el puntaje más alto en el Icfes.

Colegios de alto nivel

Ana Victoria Manzano García estudió desde primero primaria en el Colegio Bilingüe Divino Niño de Bucaramanga. Ella da créditos al Jardín Infantil La Ronda donde curso el preescolar. Valeria Fernanda Pardo Muñoz fue estudiante del Colegio New Cambridge hasta octavo grado. Luego se cambió al Divino Niño. En ambos casos se trata de instituciones educativas de alto nivel que enseñan un segundo idioma.

Actividades artísticas y disciplina

Tanto Ana Victoria como Valeria Fernanda han seguido un estricto plan de actividades de tipo académico, pero también en el campo de la cultura. Ana aprendió a tocar piano y violín desde muy pequeña. Además, hace parte de un equipo de porrismo. Valeria practica la danza y participa en obras de teatro musical. Las estudiantes hablan de una agenda copada que siguen con disciplina.

Pre Icfes

Desde décimo grado, las estudiantes complementaron sus estudios con un refuerzo para el examen en el Instituto Marco que fundó hace 37 años Carlos Eduardo Marín. Valeria y Ana Victoria fueron a sesiones durante dos años, los sábados y los domingos entre las 6:30 de la mañana y las 6 de la tarde. De forma periódica, se sometían a simulacros.

Mejores Icfes de Santander con su familia y Carlos Eduardo Marí, director del Instituto Marco Ampliar Mejores Icfes de Santander con su familia y Carlos Eduardo Marí, director del Instituto Marco Cerrar

Manejo emocional

Aunque suene anecdótico, las dos estudiantes quisieron “desconectarse” horas antes del examen. Se fueron a un spa con el fin de relajarse. Sin ponerse de acuerdo, pasaron la tarde del sábado, en la víspera de las pruebas, en el mismo sitio. Luego, descansaron para llegar dispuestas a contestar el cuestionario.

Ahora, con los mayores puntajes, las dos se aprestan a afrontar un nuevo reto; un examen internacional que presentan los estudiantes de los colegios bilingües que tienen convenios internacionales.

Valeria estudiará Medicina de la Universidad Industrial de Santander, UIS; Ana Victoria tiene claro que cursará la carrera de Relaciones Exteriores en la Universidad del Rosario y Música.