Incendio en Casa Búho obligó a evacuar a 17 niños en Bucaramanga

Un incendio en Casa Búho terminó este miércoles con 17 niños evacuados y la sede cerrada temporalmente en Bucaramanga. El fuego se habría originado en una nevera y no dejó menores ni trabajadores heridos.

La emergencia ocurrió en horas de la tarde. A esa hora estaban en la sede 17 niños, de los 67 que Casa Búho atiende diariamente en tres jornadas.

“Tuvimos una emergencia, al parecer, se generó un pequeño incendio. La rápida acción de los bomberos permitió bajar a los chicos”, dijo Iván Torres, secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga.

Los menores fueron trasladados a una edificación contigua y luego entregados a sus padres. “Los niños de Casa Búho están bien, nuestro personal también está bien (...) no hay nada que lamentar”, agregó Torres Alfonso.

El incendio fue controlado por los bomberos, pero el servicio no se retomará de inmediato. Casa Búho seguirá cerrada mientras revisan las instalaciones y establecen qué provocó el fuego.

Por ahora, los daños parecen menores. En una primera revisión se encontraron canastas y otras estructuras plásticas afectadas, aunque todavía no hay un balance definitivo.

La revisión también servirá para definir cuándo podrán volver los 67 niños que utilizan diariamente el servicio. “Vamos a ver cuándo volvemos a aperturar para que los papitos sigan siendo beneficiados por ese servicio tan importante”, señaló el secretario.

Por ahora no hay una fecha definida para la reapertura.