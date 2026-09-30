HOY vence el plazo para pagar el impuesto vehicular en Santander sin sanciones.

Bucaramanga

Hoy 30 de septiembre se vence el plazo para pagar el impuesto vehicular en Santander para la vigencia 2026 sin sanciones ni intereses, que se puede cancelar en la casa del libro total y también a través de la página web de la gobernación.

También se vence el plazo para que las personas que tengan sanciones e intereses en vigencias anteriores al 2026 puedan pagar con descuento del 80% según lo aprobó la Asamblea departamental.

La secretaria de hacienda de Santander, Diana Durán, indicó que “nos encontramos preparados en los diferentes puntos de las Casas del Libro Total para poder brindar una muy buena atención. Importante que todos estos días ha aumentado bastante el flujo de contribuyentes realizando el pago. Veníamos realizando por lo menos 800 trámites diarios, en esta última semana han aumentado los trámites en los diferentes puntos”.

Dijo también la secretaria que por lo menos 53 mil contribuyentes que tenían sanciones pendientes han podido saldar sus cuentas y aún quedan pendientes 195.000 por pagar el impuesto para esta vigencia.

“Este año ya vamos en 590,000 trámites porque muchas personas se han puesto al día, han pagado las vigencias que se encontraban en mora, pero pues nos preocupa que aún hay un número importante especialmente propietarios de automóviles y de motociclistas que no han cancelado el impuesto”, indicó la secretaria Durán.

En las oficinas de la Casa del Libro Total se estarán recibiendo los contribuyentes hasta las 4:30 p. m.