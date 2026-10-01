Blas Antonio Carvajal es el nuevo Director Regional (e) del SENA en Santander

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA regional Santander anunció la llegada de Blas Antonio Carvajal Carvajal como nuevo director Regional (e) de la entidad en el departamento.

Blas Carvajal tiene una trayectoria de 22 años en la institución, donde ha sumado experiencia en cargos como instructor, coordinador y profesional en diferentes centros de formación del departamento, entre ellos, Girón y Barrancabermeja.

A través de un comunicado oficial el SENA le dio la bienvenida al funcionario y señaló que su gestión estará enfocada en fortalecer la presencia de la institución en Santander y acercar sus servicios a las comunidades.

Entre las prioridades mencionadas por la entidad están el impulso a la formación, el empleo, el emprendimiento y la innovación, además del trabajo articulado con los sectores productivos, las instituciones y la ciudadanía.

El SENA Santander también destacó que bajo la dirección de Carvajal Carvajal “se buscará continuar fortaleciendo las oportunidades para los santandereanos y contribuir al desarrollo productivo de las comunidades”.

La entidad le deseó éxitos al nuevo director regional (e) en esta responsabilidad.