Clínica Girón en Santander entrega el balance de los heridos tras accidente de tránsito

Siete personas fueron atendidas en la Clínica Girón E.S.E. luego del accidente de tránsito ocurrido el martes 29 de septiembre, hacia las 5:50 de la tarde, en este municipio, donde un tractocamión perdió el control y chocó contra otros vehículos que colisionaron contra una vivienda.

De acuerdo con el balance entregado por la institución, cuatro pacientes presentaron lesiones óseas, mientras que otros dos ingresaron con contusiones y evolucionaron favorablemente.

Uno de los pacientes, Alberto Lizarazo Ochoa, presentó múltiples contusiones y fue dado de alta a las 9:54 de la noche. También fue dada de alta Flor Elba Santamaría Camargo, quien ingresó con contusiones y salió de la clínica a las 8:17 p. m.

Entre los pacientes con fracturas está Frangel Uriel Pulido Reatiga, quien sufrió una lesión en el húmero y fue trasladado al Hospital Internacional de Colombia, HIC. Ángel Felipe Novoa Peña, con fractura de fémur, también fue remitido a esa institución.

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Por su parte, Keyner Sebastián Mantilla Mantilla, con fractura de tobillo, y Luciano Rueda Almeyda, con fractura desplazada de clavícula, permanecían estables y en proceso de traslado a instituciones de mayor complejidad.

El caso más grave correspondió a Elsa Prada Vda. de San Miguel, quien ingresó en condición crítica. El personal médico realizó maniobras de reanimación, estabilización y aseguró su vía aérea antes de remitirla a la Clínica FOSCAL. Posteriormente, la Clínica Girón recibió información sobre su fallecimiento en esa institución.

La Clínica Girón aclaró que no se registraron fallecimientos dentro de sus instalaciones como consecuencia del accidente. Los traslados fueron coordinados con el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUE de Santander, para garantizar la continuidad de la atención médica.