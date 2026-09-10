Registran por primera vez un águila arpía en el Valle del Cauca

El águila arpía (Harpia harpyja) es una de las aves rapaces más grandes y poderosas del mundo. Puede alcanzar cerca de un metro de longitud y alrededor de dos metros de envergadura, siendo las hembras considerablemente más grandes que los machos.

Una de las aves rapaces más imponentes del planeta acaba de convertirse en protagonista de un hallazgo extraordinario para la biodiversidad del Valle del Cauca.

Un grupo de integrantes de la Red de Clubes de Observadores de Aves de Valle del Cauca liderada por la CVC logró observar, fotografiar y grabar un Águila arpía (Harpia harpyja) en San Cipriano, en Buenaventura.

El avistamiento ocurrió durante una jornada de observación de aves en la que participaban los fotógrafos de aves profesionales.

Luego de contrastar las características del ejemplar y adelantar consultas con especialistas, el grupo determinó que se trataba de un Águila arpía, una especie de gran tamaño, asociada principalmente a bosques tropicales y reconocida como uno de los principales depredadores de los ecosistemas donde habita.

Desde la CVC el biólogo Milton Reyes, experto en aves, resaltó que el hallazgo es especialmente significativo, porque hasta ahora no se contaba con un registro documentado de esta especie para el Valle del Cauca.

Por ello, la documentación obtenida en la Reserva Forestal Protectora Nacional de los Ríos San Cipriano y Escalerete, constituye un aporte relevante para el conocimiento de la distribución de esta especie en el país y demuestra el enorme valor de las áreas protegidas y los ecosistemas del Valle del Cauca y la importancia de continuar promoviendo la observación, el monitoreo y la conservación de la biodiversidad.

Desde la CVC se hacen un llamado a que cualquier visita para intentar observar al Águila arpía se realice con responsabilidad y respeto por el animal.