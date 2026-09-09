Retiran más de 140 toneladas de residuos en el canal oriental a la altura de la laguna del Pondaje
Esta estructura es encargada de conducir las aguas residuales hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Cañaveralejo y la estación de bombeo de Paso del Comercio.
Las Empresas Municipales de Cali, Emcali, retiró más de 140 toneladas de residuos en los bordes del Canal Oriental a la altura de la laguna del Pondaje, como parte del mantenimiento de este canal de 11 kilómetros.
Durante el primer semestre del año, se han retirado un promedio mensual de 14.160 toneladas de residuos del sistema de alcantarillado, alcanzando un pico de más de 18 mil toneladas en mayo pasado.
Sobre esta situación, el subgerente de Aguas Residuales de EMCALI, Humberto Serna, hizo un enfático llamado a la comunidad.
“La acumulación constante de escombros y basura en estos corredores hídricos genera graves riesgos de represamiento e inundaciones en época de lluvias”.
Juan Carlos Díaz
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