¿Qué sectores no tendrán luz este viernes 11 de septiembre en el Atlántico?: consulte aquí

Este viernes 11 de septiembre se adelantarán trabajos eléctricos en el barrio Evaristo Sourdis de Sabanalarga, como parte de las acciones para mejorar la prestación del servicio de energía.

Las labores, que incluyen la instalación de un poste, se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde en los sectores ubicados entre las calles 35 y 36 con las carreras 20B y 22.

Adecuaciones en Barranquilla

De manera adicional, se realizarán trabajos de adecuación de redes en la calle 69F con carrera 41, en el barrio Las Delicias de Barranquilla, entre las 8:05 de la mañana y las 5:55 de la tarde.

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La empresa reiteró el llamado a los usuarios residenciales, comerciales e industriales para hacer un uso eficiente de la energía, especialmente ante las altas temperaturas y el aumento de la demanda durante el Fenómeno de El Niño.