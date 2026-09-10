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10 sep 2026 Actualizado 21:55

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Barranquilla

Puerto de Barranquilla alcanza reconocimiento de Operador Económico Autorizado

La DIAN otorgó la autorización en la categoría Seguridad y Facilitación, un reconocimiento que fortalece la confianza en la operación del terminal y su papel en el comercio exterior.

Transporte de carga / Puerto de Barranquilla

Transporte de carga / Puerto de Barranquilla

Transporte de carga / Puerto de Barranquilla

Valentina Utria

Barranquilla
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El Puerto de Barranquilla fue autorizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como Operador Económico Autorizado (OEA), en la categoría Seguridad y Facilitación, convirtiéndose en la primera instalación portuaria de la ciudad en recibir este reconocimiento.

La certificación exige el cumplimiento de estrictos estándares revisados por entidades como la DIAN, la Policía Nacional, la Dirección General Marítima (DIMAR) y la Superintendencia de Transporte, que emitieron conceptos favorables durante el proceso de validación.

Más competitividad para el comercio exterior

Desde el Puerto de Barranquilla destacaron que esta autorización representa un nuevo diferencial para atraer oportunidades, fortalecer la relación con importadores, exportadores y navieras, y consolidar a la ciudad como una plataforma logística competitiva.

Más información

El presidente y CEO del Puerto de Barranquilla, Manuel Buitrago Vives, aseguró que este logro reafirma la confianza en la operación y el trabajo conjunto con las autoridades para seguir elevando los estándares de seguridad y eficiencia.

La autorización quedó establecida mediante la Resolución No. 13212 del 8 de septiembre de 2026, tras verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para una instalación portuaria bajo la categoría OEA Seguridad y Facilitación.

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