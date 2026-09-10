Alcaldía de Barranquilla abre 1.475 cupos gratuitos en 16 cursos de tecnología

La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Gerencia de las TIC, abrió 1.475 cupos gratuitos para cursos de formación en habilidades digitales que se desarrollarán en las ocho sedes de los Centros de Aprendizaje en Tecnología e Innovación (CATIN).

La oferta incluye 16 cursos sobre tecnología, innovación y herramientas digitales que buscan fortalecer las habilidades personales, académicas y laborales de los participantes.

Entre los cursos disponibles se encuentran Básico de IA Generativa, Inicios de la Programación, Marketing Digital, Excel, Herramientas Ofimáticas, Desarrollo Web, Fotografía, Ilustración y Robótica, entre otros.

Los requisitos de edad varían según el curso. Robótica Microbits Nivel 3 está dirigido a niños de 9 a 12 años; Robótica Arduino Nivel 3, a jóvenes de 13 a 18 años; y los demás cursos están disponibles para personas mayores de 14 años.

Los interesados pueden realizar su inscripción a través de este enlace: https://acortar.link/7kJOxf

Cursos disponibles

Alfabetización Digital

Básico de IA Generativa

Básico de Mantenimiento de Computadores

Click Digital Informática Básica

Creación de Personajes en 2D

Desarrollo Web Nivel 3

Excel Nivel 1

Excel Nivel 3

Fotografía Nivel 3

Herramientas Ofimáticas

Ilustrador Nivel 2

Ilustrador Nivel 3

Inicios de la Programación

Marketing Digital Nivel 3

Robótica Microbits Nivel 3

Robótica Arduino Nivel 3

¿Dónde están ubicados los CATIN?

Los Centros de Aprendizaje en Tecnología e Innovación ofrecen cursos, asesorías en internet y equipos tecnológicos, además de espacios para impulsar emprendimientos digitales.

Las ocho sedes están ubicadas en:

CATIN Las Nieves: carrera 19 con calle 24, Parque Las Nieves.

carrera 19 con calle 24, Parque Las Nieves. CATIN La Paz: carrera 13 #100-75, barrio La Paz.

carrera 13 #100-75, barrio La Paz. CATIN Despertar del Sur: carrera 3B #52B-28, IED Despertar del Sur, Las Américas.

carrera 3B #52B-28, IED Despertar del Sur, Las Américas. CATIN Inocencio Chincá: calle 53D #21B-181, IED Inocencio Chincá, San Isidro.

calle 53D #21B-181, IED Inocencio Chincá, San Isidro. CATIN Unibarranquilla: Plaza de la Paz, carrera 45 #48-31.

Plaza de la Paz, carrera 45 #48-31. CATIN Pestalozzi: carrera 60 #68-108, IED Pestalozzi, Bellavista.

carrera 60 #68-108, IED Pestalozzi, Bellavista. CATIN Metropolitano: avenida Circunvalar con calle 46, esquina, Ciudadela 20 de Julio.

avenida Circunvalar con calle 46, esquina, Ciudadela 20 de Julio. CATIN Villas de San Pablo: carrera 29 #143-59, Villas de San Pablo.

La Alcaldía invitó a la ciudadanía a aprovechar esta oferta de formación gratuita e inscribirse para acceder a los cupos disponibles.