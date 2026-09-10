Capturan en la vía al Llano a hombre señalado de asesinar a su esposa y a su hija menor de edad

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó la captura de un hombre señalado como el presunto responsable del asesinato de su esposa y su hija menor de edad.

Se trata de Dionnys Fonseca, de 44 años, quien fue detenido por la Policía de Cundinamarca durante la noche del 9 de septiembre, luego de que los uniformados encontraran los cuerpos de las dos víctimas dentro del vehículo que conducía, en el kilómetro 17+300 de la vía al Llano, en sentido Villavicencio–Bogotá.

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Según las primeras investigaciones, los homicidios habrían ocurrido el pasado 7 de septiembre, al parecer en la localidad de Usme, en Bogotá. Posteriormente, el hombre habría viajado hacia La Dorada, Caldas, y luego tomado nuevamente la vía al Llano.

El gobernador explicó que la Policía llegó hasta el vehículo después de que la concesión de la vía solicitara una inspección, debido al comportamiento sospechoso del conductor. Al revisar el automotor, los uniformados encontraron los cuerpos y procedieron con la captura.

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Fonseca, quien según las autoridades es oriundo del Cesar, se desempeñaba como vigilante y había sido soldado profesional. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Seccional de Cundinamarca, que deberá establecer las circunstancias, el móvil y las responsabilidades por estos hechos.

El caso es investigado como un presunto doble homicidio, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido.