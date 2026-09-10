Protestas en Corea del Sur ante posible despliegue de sus tropas en el Estrecho de Ormuz

Manifestaciones en Corea del Sur en rechazo a un posible despliegue militar en el estrecho de Ormuz por la presiónde Estados Unidos. (Foto: Chung Sung-Jun/Getty Images) / Chung Sung-Jun

Corea del Sur enfrenta una encrucijada entre la presión de EE.UU. para implicarse militarmente en el estrecho de Ormuz, una vía clave para sus importaciones de crudo, y la advertencia de Irán, aliado de Corea del Norte, sobre “graves consecuencias” si se produce un envío de tropas surcoreanas.

El reciente viaje de un equipo de inspección surcoreano a Oriente Medio supone un fuerte indicio de que la Administración del presidente, Lee Jae Myung, estudia seriamente qué papel podría asumir.

Estas son las claves para entender las consideraciones que pesan sobre Seúl ante una eventual participación militar en el estrecho de Ormuz.

Presión desde la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó reducir los ejercicios bilaterales Ulchi Freedom Shield (UFS), una de las dos maniobras anuales más importantes con Corea del Sur, a pocas horas de que comenzaran a mediados de agosto.

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Si bien Donald Trump vinculó la decisión a su “buena relación” con el líder norcoreano, Kim Jong-un, el mensaje también señalaba que, según Trump, el presidente surcoreano rechazó una solicitud de apoyar a Washington en su misión de “desnuclearización” de Irán.

El mandatario estadounidense posteriormente siguió criticando la supuesta negativa de Seúl, señalando que el país asiático debería considerar el apoyo de Estados Unidos, que tiene una presencia de unos 28.500 soldados en Corea del Sur.

Aunque Seúl insiste en que no ha tomado una decisión sobre el envío de tropas en el estrecho de Ormuz, un funcionario presidencial reconoció el viernes que Seúl estudia el despliegue siempre que “no comprometa su capacidad de defensa”, mientras la cartera de Defensa confirmó en la víspera el envío del equipo de inspección a Emiratos Árabes Unidos.

Irán lanza advertencias

El portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, advirtió este lunes en un mensaje en coreano en la red social X de “graves consecuencias” si Corea del Sur participa en operaciones militares en Ormuz, que Teherán consideraría apoyo directo a la parte responsable de la “agresión”.

Las implicaciones sobre la intervención militar contra Irán, junto con la movilización de activos del Ejército surcoreano, generan inquietud sobre los efectos que podrían tener la participación de tropas surcoreanas en la postura de preparación defensiva de Seúl.

El cálculo se complica por la alianza de Teherán con Corea del Norte, en momentos de fuertes tensiones intercoreanas y con Pionyang reforzado por su cooperación con Rusia y China.

Manifestaciones en Corea del Sur en rechazo a un posible despliegue militar en el estrecho de Ormuz por la presiónde Estados Unidos. (Foto: Chung Sung-Jun/Getty Images) / Chung Sung-Jun Ampliar Manifestaciones en Corea del Sur en rechazo a un posible despliegue militar en el estrecho de Ormuz por la presiónde Estados Unidos. (Foto: Chung Sung-Jun/Getty Images) / Chung Sung-Jun Cerrar

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El riesgo para los barcos surcoreanos en Oriente Medio tampoco es teórico. En mayo, el buque HMM NAMU, operado por la naviera surcoreana HMM, fue alcanzado por dos proyectiles que, según Seúl, eran probablemente misiles antibuque de desarrollo iraní.

Tras el ataque, el país asiático revisó una propuesta de Estados Unidos para sumarse a la escolta de embarcaciones en Ormuz.

Rechazo en el parlamento y las calles

Un despliegue requeriría en principio aprobación parlamentaria. Dentro del gobernante Partido Democrático, al menos tres legisladores han expresado recientemente oposición o fuertes reservas a seguir una operación liderada por Washington.

Además, la opinión pública será otra prueba para la Administración Lee. En torno a un centenar de personas protestaron en el centro de Seúl contra la presión estadounidense y para exigir al Gobierno que rechace el despliegue, en una convocatoria respaldada por más seiscientas organizaciones de la coalición Acción Conjunta contra la Guerra de Agresión y el Despliegue de Tropas.