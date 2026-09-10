Trump propone llamar ‘Estrecho Trump’ al estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que propondrá cambiar el nombre del estrecho de Ormuz al de ‘Estrecho Trump’, en un nuevo gesto en plena guerra de Washington contra Irán.

“Controlamos Ormuz. Creo que deberíamos llamar al estrecho de Ormuz ‘Trump’. Debería obtener algo de esto. El Estrecho Trump”, dijo Trump durante un discurso en la convención del Partido Republicano en Dallas, Texas.

Se va a llamar así, señoras y señores. Haré un anuncio, agregó el mandatario, sin precisar cuándo formalizará la propuesta ni mediante qué procedimiento.

La idea en medio de la creciente tensión bilateral

Trump aseguró además que el eventual cambio de nombre no es una iniciativa del Gobierno iraní.

“Estoy seguro de que al liderazgo iraní le gustaría decirles que fue idea suya. No fue idea suya”, afirmó, mientras la audiencia republicana se reía y aplaudía.

La propuesta llega en un momento de renovada tensión en torno al estrecho, después de que Estados Unidos destruyera cinco petroleros iraníes tras ataques con misiles contra sus buques de guerra, según el Pentágono, y Teherán respondiera con ataques contra una base estadounidense en Jordania y contra una decena de embarcaciones en las inmediaciones de Ormuz.

La escalada ha reducido aún más el tráfico por esta estratégica vía marítima y llevó este miércoles al precio del Brent a superar los 100 dólares por barril.

Trump habla sobre el fin de la guerra con Irán

El mandatario estadounidense afirmó que la guerra con Irán terminará «inmediatamente después» de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

“Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones porque (los iraníes) ya no pueden resistir más”, declaró a la prensa antes de abordar el avión presidencial rumbo a Texas, donde los republicanos celebran una convención previa a los comicios.

Trump pronosticó además que el precio de la gasolina, que actualmente supera los cuatro dólares por galón, caerá de forma considerable tras el fin del conflicto y aseguró que podría situarse por debajo de los dos dólares.

La guerra contra Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, ha superado los seis meses sin alcanzar el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás.

Trump reconoce a Irán como un tema central de las elecciones

El conflicto amenaza con pasar factura a los republicanos en los comicios de medio mandato, en los que se renovará el Congreso, debido al alza de los precios de los combustibles provocada por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Trump sostuvo que Irán está desesperado por tratar de influir en las elecciones para favorecer la llegada de legisladores que les permitan obtener un arma nuclear, una posibilidad que, advirtió, dejaría al mundo en graves problemas.

El mandatario señaló que una nueva negociación con Teherán para cerrar un acuerdo nuclear podría ser posible, aunque puntualizó que actualmente no la está buscando.

Desde el inicio de la guerra, Washington y Teherán han mantenido varias rondas de conversaciones para negociar un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz.

Ambas partes incluso firmaron en junio un memorando de entendimiento, pero los altos el fuego se han roto y los dos países mantienen intercambios de fuego en el golfo Pérsico.