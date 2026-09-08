Estados Unidos impone sanciones a todo el sector aéreo iraní

Este martes, Estados Unidos impuso sanciones a “todas las aerolíneas iraníes” que aún no sufrían este tipo de medidas, como parte del aumento de su presión económica sobre Irán en medio de la guerra.

El Departamento del Tesoro informó que la medida apunta a “36 objetivos por apoyar el sector de la aviación de Irán, que el régimen utiliza para transportar armas, personal y carga ilícita”.

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Entre ellas figuran 27 aerolíneas iraníes y empresas con sede en países como Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Kazajistán.

“Básicamente, estamos sacando del mercado todo el sector de la aviación de la economía iraní”, declaró a los periodistas un funcionario del Tesoro estadounidense bajo condición de anonimato.

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Irán está en guerra con Estados Unidos desde finales de febrero, cuando ataques estadounidenses e israelíes mataron al líder supremo de la república islámica y a altos mandos militares, en los primeros días de una vasta ofensiva.

Los ataques desencadenaron la represalia de Teherán, que bloqueó el estrecho de Ormuz (lo que hizo dispararse los precios mundiales del petróleo) y el conflicto se extendió por Oriente Medio.

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