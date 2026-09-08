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08 sep 2026 Actualizado 16:22

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Internacional

Estados Unidos impone sanciones a todo el sector aéreo iraní

El gobierno estadounidense señaló a 36 objetivos, entre ellos 27 aerolíneas y empresas vinculadas a la aviación iraní. Washington aseguró que este sector es utilizado por Teherán para transportar armas, personal y carga ilícita.

An airplane belonging to an Iranian airliner is photographed at Mehrabad Airport in western Tehran, Iran, on October 16, 2024. Image tomada de Getty Imagenes (Crédito: NurPhoto / Colaborador)

An airplane belonging to an Iranian airliner is photographed at Mehrabad Airport in western Tehran, Iran, on October 16, 2024. Image tomada de Getty Imagenes (Crédito: NurPhoto / Colaborador) / NurPhoto

An airplane belonging to an Iranian airliner is photographed at Mehrabad Airport in western Tehran, Iran, on October 16, 2024. Image tomada de Getty Imagenes (Crédito: NurPhoto / Colaborador)
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Este martes, Estados Unidos impuso sanciones a “todas las aerolíneas iraníes” que aún no sufrían este tipo de medidas, como parte del aumento de su presión económica sobre Irán en medio de la guerra.

El Departamento del Tesoro informó que la medida apunta a “36 objetivos por apoyar el sector de la aviación de Irán, que el régimen utiliza para transportar armas, personal y carga ilícita”.

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Entre ellas figuran 27 aerolíneas iraníes y empresas con sede en países como Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Kazajistán.

“Básicamente, estamos sacando del mercado todo el sector de la aviación de la economía iraní”, declaró a los periodistas un funcionario del Tesoro estadounidense bajo condición de anonimato.

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Irán está en guerra con Estados Unidos desde finales de febrero, cuando ataques estadounidenses e israelíes mataron al líder supremo de la república islámica y a altos mandos militares, en los primeros días de una vasta ofensiva.

Los ataques desencadenaron la represalia de Teherán, que bloqueó el estrecho de Ormuz (lo que hizo dispararse los precios mundiales del petróleo) y el conflicto se extendió por Oriente Medio.

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