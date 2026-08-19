Indignación en el Tolima por caso de un hombre señalado de abuso sexual a una gallina

Tolima

Un insólito caso de presunto abuso sexual a una gallina se presentó en el municipio de Carmen de Apicalá, donde capturaron a un hombre de 46 años que fue descubierto en flagrancia por el dueño del animal.

Según el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima, los hechos ocurrieron en una zona boscosa del barrio Altos de Arenitas, donde el dueño de la gallina halló al hombre mientras realizaba prácticas sexuales con el animal, por lo cual alertó de inmediato a uniformados de la institución.

“Gracias a la rápida reacción de los uniformados, se logró ubicar al señalado y efectuar su captura en flagrancia, dejándolo a disposición de la autoridad competente para que se adelante el respectivo proceso judicial y se defina su situación jurídica”, detalló el oficial.

Por su parte, el animal fue trasladado para recibir valoración y atención médico-veterinaria por parte de profesionales de la UMATA, con el fin de verificar su estado de salud y garantizar su protección.

La indignación

El caso ha generado múltiples reacciones en el Tolima, especialmente entre los sectores animalistas, que rechazaron enérgicamente el abuso que sufrió la gallina. La abogada y animalista Yurany Vanegas expresó su repudio.

“Es muy lamentable el hecho que sucedió con este animal de granja doméstico, un ser indefenso que no merece ningún trato cruel. Es un caso muy triste, y lamentablemente esta persona depravada tuvo que hacerlo muchas veces. Esperamos que caiga todo el peso de la ley y la justicia sea severa con este ser humano”, esgrimió.

Vanegas recordó que existe un proyecto de ley que busca tipificar el acceso carnal hacia animales o la zoofilia como un agravante del maltrato.

“Esta norma establece una pena privativa de la libertad intramural, ya no va a haber medidas excarcelables. Este delito va de 48 a 55 meses, y según el agravante punitivo de abuso sexual, puede llegar a los 140 meses, por lo cual podríamos hablar de 11 años y ocho meses. Lo celebramos porque estábamos viendo mucha impunidad en los casos de maltrato animal por zoofilia”, concluyó.

Avanza entretanto la audiencia de legalización de captura del hombre, todavía pendiente por identificar.