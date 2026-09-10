A un mes del terremoto, más de 3.700 estructuras resultaron afectadas en el Tolima

Tolima

Tras un mes del terremoto del pasado 10 de agosto, en el Tolima las pérdidas materiales son millonarias en 44 de sus 47 municipios, donde se presentaron desplomes parciales y totales de estructuras.

De acuerdo con el presidente Abelardo De La Espriella, en el departamento resultaron afectadas 3.776 estructuras, de las cuales 85 corresponden a viviendas colapsadas y 3.212 averiadas.

A nivel departamental, en el sector educativo se vieron afectadas 458 sedes educativas, de las 1.810 que hay en el departamento. En 168 de esas sedes se identificaron las principales afectaciones por el terremoto, lo que obligó a implementar clases virtuales para 9.500 estudiantes.

Según el secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, la reconstrucción de las sedes más afectadas costará por lo menos $43.000 millones.

Con relación a Ibagué, en la ciudad se identificaron un total de 162 familias damnificadas, de 1.120 que fueron inspeccionadas por reportes de agrietamientos o desplomes.

“Esto fue reportado en el sistema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para más adelante gestionar las ayudas que se puedan generar a las familias. Las afectaciones son temas estructurales, colapso de paredes, en algunos casos en la zona rural, donde las viviendas no cumplen con las normas de sismorresistencia, no tienen vigas, columnas y fueron mayormente afectadas. Las demás son temas de mampostería”, señaló.

Sin embargo, ninguna de esas 162 familias ha sido reubicada hasta ahora. Algunos buscaron albergues con personas de su círculo cercano y 48 fueron evacuadas del conjunto residencial Alta Vista del Vergel, en Ibagué.

En el sector urbano, las principales afectaciones ocurrieron en las comunas Ocho y Nueve, donde hubo mayores reportes para inspección.