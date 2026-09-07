Vandalizan sede del ICBF en Bogotá en medio de protestas por la eliminación de la palabra “niñas”

Hacia las 2:34 de la tarde de este domingo 6 de septiembre, se presentaron manifestaciones en inmediaciones de la Universidad Nacional, bloqueando la Calle 26 con Carrera 33. La marcha convocada por un grupo de personas se llamaba ‘Marcha las niñas resisten’, quienes protestaban en contra de la directriz del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de eliminar la palabra “niñas” de su comunicación oficial.

El destino de la manifestación fue la sede del ICBF Regional Bogotá, ubicada en la localidad de Teusaquillo, sobre la Calle 44 con Carrera 50. Debido al bloqueo de uno de los carriles, las rutas zonales de TransMilenio tuvieron que activar desvíos.

Cuando la marcha llegó a su destino, los gestores de diálogo del Distrito, adscritos a la Secretaría de Gobierno, reportaron que algunos participantes rayaron las instalaciones y cámaras de seguridad del ICBF.

El grupo que convocó la manifestación se trataría del llamado ‘Resistencia Chiquita’, por lo que algunas de las integrantes y participantes serían adolescentes. Las gestoras de diálogo realizaron la verificación correspondiente para que no se encontrara ninguna menor de edad.

Directora del ICBF rechazó ataque a la institución

Carolina Restrepo publicó imágenes de cómo quedaron las instalaciones rayadas con crayones y pintura en aerosol con consignas rechazando la eliminación de la palabra “niñas” en las comunicaciones oficiales de la entidad.

“Los cambios en el ICBF no se detienen; ahora actuaremos con más rapidez, con más ahínco y más contundencia. No lo lograrán”, escribió en su cuenta de X la funcionaria.

Agregó que van a investigar quiénes serían las personas detrás de estas manifestaciones, ya que asegura que hay políticos “financiando o utilizando políticamente estas acciones”, por lo que van a tomar medidas judiciales.