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Mi país y mi pueblo están primero: gerente de Emcali rechazó beca en Yale por tragedia del terremoto

Roger Mina, gerente de Emcali, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la beca que le dio la Universidad de Yale y que decidió rechazar por la emergencia que afronta la capital del Valle del Cauca tras el terremoto del 10 de agosto.

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Relató que al enterarse de la carta de la universidad ‘rompió’ en lágrimas e incluso estuvo a punto de desmayarse de la emoción. Sin embargo, pensó: “mi país y mi pueblo están primero”.

Comentó que fue una decisión difícil por lo que significaba Yale como institución, pero aún así determinó que lo más importante era poner encima al país.

Trabajadores de Emcali

Reconoció que se siente orgulloso de sus trabajadores porque “se han puesto la 10” en momentos en donde la ciudad los necesitaba.

“Tuvimos la mitad de la ciudad sin energía, sin agua cuando se produjo el terremoto, y en 24 horas la ciudad ya tenía los servicios. No descansaron dos o tres días para ayudar”, sostuvo.

Asimismo, comentó que ayudaron en labores de rescate, de recolección de donaciones, de retiro de escombros. “Fue un momento de unión como país que y al final llena de orgullo”.

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¿Cómo está la infraestructura de Emcali?

Informó que el terremoto dejó impactos principalmente en oficinas administrativas y al menos 4.000 empleados están ejerciendo sus labores de manera remota.

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“Afortunadamente la infraestructura no tuvo daños y la ciudad tiene energía”, indicó.

“Quiero reiterar el trabajo comprometido de los empleados de Emcali. Incluso, trabajadores que perdieron familiares en la tragedia, se vieron empeñados en resolver la crisis en medio de su dolor”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: