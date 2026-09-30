Aguas de Cartagena alcanza 65 % de avance en la parada técnica

Aguas de Cartagena reportó un 65 % de avance en la parada técnica que se desarrolla este miércoles 30 de septiembre, con 12 actividades aún por culminar de las intervenciones programadas para esta jornada.

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Los trabajos están enfocados en el mantenimiento, renovación y optimización de la infraestructura del sistema de acueducto y se ejecutan de manera simultánea en diferentes sectores de Cartagena, de acuerdo con el cronograma establecido por la empresa.

Para el desarrollo de las labores permanecen desplegadas 180 personas y siete firmas contratistas, distribuidas en los distintos frentes de intervención. Los equipos adelantan trabajos en redes de acueducto, estaciones de bombeo y otros puntos considerados estratégicos para el funcionamiento del sistema.

Según Aguas de Cartagena, cada actividad completada contribuye al mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura que permite la prestación del servicio de acueducto en la ciudad.

La empresa señaló que continuará avanzando en las 12 actividades pendientes y realizando seguimiento a cada uno de los frentes de trabajo para completar las intervenciones previstas durante la parada técnica.

Aguas de Cartagena también reiteró que mantendrá informada a la ciudadanía sobre el desarrollo de las labores y los avances en la recuperación del servicio a través de sus canales oficiales.