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30 sep 2026 Actualizado 19:34

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El Pulso del Fútbol 30 de sepiembre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza el debut de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios ante Medellín.

Juan Guillermo Cuadrado en su debut como jugador de Millonarios / Colprensa.

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¿Va a dar más Cuadrado que James en la Liga? El Pulso del Fútbol, 30 de septiembre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el debut de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios, como visitante ante Medellín. Steven dijo: “Ayer a Cuadrado se le vio muy bien, solo llevaba 4 entrenamientos y entró muy bien. Yo lo califiqué con 7 puntos, fue muy influyente durante el primer tiempo”. Sobre el tema César agregó: “A Cuadrado en las plataformas le pusieron puntajes muy bajos, y hubo otros jugadores que quizás tienen calificaciones más altas, que lo que su juego se vio en el partido”.

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