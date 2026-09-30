El Pulso del Fútbol 30 de sepiembre de 2026

Juan Guillermo Cuadrado en su debut como jugador de Millonarios / Colprensa.

¿Va a dar más Cuadrado que James en la Liga? El Pulso del Fútbol, 30 de septiembre de 2026 00:00:00 50:15 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el debut de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios, como visitante ante Medellín. Steven dijo: “Ayer a Cuadrado se le vio muy bien, solo llevaba 4 entrenamientos y entró muy bien. Yo lo califiqué con 7 puntos, fue muy influyente durante el primer tiempo”. Sobre el tema César agregó: “A Cuadrado en las plataformas le pusieron puntajes muy bajos, y hubo otros jugadores que quizás tienen calificaciones más altas, que lo que su juego se vio en el partido”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube