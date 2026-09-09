¿Estamos embruteciendo a los jóvenes?: Experto en educación en Santander tras pruebas PISA

Los resultados más recientes de las pruebas PISA volvieron a poner sobre la mesa los desafíos que enfrenta Colombia en materia educativa. Aunque el país obtuvo un resultado ocho puntos por encima del promedio latinoamericano, que fue de 373 puntos, se ubicó 82 puntos por debajo del promedio de los países de la OCDE, situado en 463.

Gonzalo, analista educativo en Santander consultado por Caracol Radio, explicó que PISA, evaluación que se realiza desde el año 2000 cada tres años a estudiantes de 15 años que hacen parte del sistema educativo, busca responder una pregunta fundamental: si los países están preparando a sus jóvenes para enfrentar el mundo del futuro.

Según el experto, el problema no está únicamente en los conocimientos que adquieren los estudiantes, sino en la capacidad que desarrolla el sistema educativo para que puedan pensar, analizar y resolver situaciones complejas.

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“Nosotros no le estamos dando como país a los jóvenes las herramientas para poder ser útiles, para poder ser productivos, para poder ser ciudadanos en el mundo del futuro”, señaló Ordóñez.

La prueba evalúa procesos de pensamiento en áreas como lectura, matemáticas y ciencias. En lectura, por ejemplo, se analiza la capacidad de identificar, procesar, comprender, integrar y evaluar información, además de reflexionar sobre ella.

En matemáticas se mide la capacidad para resolver problemas, interpretar situaciones de la vida cotidiana y aplicar herramientas matemáticas. Mientras que en ciencias se evalúa la posibilidad de explicar fenómenos, investigar, valorar evidencias y utilizar de manera crítica el conocimiento científico para tomar decisiones.

“Eso es lo que mide y en eso nos estamos rajando. Estamos embutreciendo a los estudiantes desde el sistema educativo”, afirmó el analista, quien cuestionó los resultados obtenidos por los estudiantes colombianos.

El debate por el uso de celulares en las aulas

Los resultados también coinciden con el debate que se abrió en Bogotá por la decisión de restringir el uso de celulares y dispositivos tecnológicos dentro de los colegios.

Para el experto, los resultados de PISA muestran que el uso inadecuado de estas herramientas puede afectar procesos cognitivos como la atención, la perseverancia y la capacidad de los estudiantes para enfrentar dificultades. Sin embargo, advirtió que la solución no debería limitarse a prohibir la tecnología.

“También el uso de los aparatos electrónicos está al servicio del desarrollo de las grandes competencias cognitivas. Entonces, no es solamente prohibirlo, sino enseñarle a los jóvenes a ser activos frente a las nuevas tecnologías”, explicó.

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La apuesta, según Gonzalo Ordóñez, debería estar orientada a que los estudiantes pasen de un consumo pasivo de la tecnología a utilizarla para desarrollar habilidades superiores como el pensamiento crítico, la interpretación y la capacidad de procesar e integrar grandes cantidades de información.

“La tecnología no es el demonio”, concluyó el experto, al señalar que el reto para el sistema educativo está en enseñar a los jóvenes a utilizar estas herramientas de manera adecuada, en lugar de entenderlas únicamente como un elemento que debe ser restringido.