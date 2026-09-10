Capturan en Neiva a mujer requerida por delitos contra dos menores de edad

Capturada en cumplimiento de una orden judicial por diferentes delitos contra menores de edad. Foto MENEV

Neiva

La captura fue realizada por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial emitida contra una mujer por los delitos de tortura agravada, actos sexuales con menor de 14 años agravados y violencia intrafamiliar agravada, en concurso homogéneo y sucesivo.

Según la investigación, los hechos se habrían registrado en Neiva entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Las víctimas serían dos menores de edad, quienes presuntamente fueron sometidos a maltrato físico, verbal, psicológico, además de conductas de carácter sexual.

Las autoridades indicaron que el proceso investigativo permitió recopilar elementos materiales probatorios y evidencia física para avanzar en la judicialización. La persona capturada fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación dentro del proceso.

“Frente a estos hechos, desplegamos nuestras capacidades investigativas, que permitieron materializar esta captura”, señaló el coronel Álex Muñoz Ausecha, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, quien agregó que continuarán trabajando con la Fiscalía y demás autoridades para llevar ante la justicia a quienes atenten contra los derechos de los menores.