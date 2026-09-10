Hace un mes perdió a su esposa y a su hijo: hoy vive en un parqueadero y pide ayuda

Hace un mes, el terremoto cambió para siempre la vida de Luis Hernando Polindara. En una estructura ubicada en la carrera 52 con calle tercera, en el sur de Cali, perdió a su esposa, María Leidys Escarpeta, de 40 años, y a su hijo Jean Smith, de 12 años.

Hoy, un mes después de la tragedia, Luis sigue intentando reconstruir su vida. Ya no tiene su vivienda y permanece junto a sus hijos en un parqueadero, mientras los escombros de la edificación continúan en el lugar.

En medio de la emergencia, Luis encontró entre las ruinas a su esposa y a su hijo abrazados, una imagen que permanece en su memoria y que retrata la dimensión de la tragedia que vivió esta familia.

Pero el colapso también destruyó el lugar donde durante cerca de 30 años Luis y su esposa desarrollaron su trabajo. En el primer piso funcionaba una estación de clasificación de residuos desde donde salían recicladores con sus carretas y triciclos hacia diferentes sectores de Cali.

Según Luis, alrededor de 130 recicladores dependen de esta operación y, un mes después del terremoto, todavía no pueden recuperar completamente su actividad porque los escombros permanecen en el lugar.

Parte del material reciclable que han logrado recuperar ha tenido que ser trasladado al espacio público, situación que, asegura, también les ha generado inconvenientes con las autoridades.

“Pedimos y solicitamos a la Alcaldía la remoción de escombros, porque hasta el momento no hemos tenido esa oportuna llegada”, manifestó Luis Hernando Polindara.

La estructura que permanece en pie continúa presentando riesgo de colapso, mientras Luis espera que se pueda intervenir el lugar para recuperar las herramientas de trabajo y permitir que los recicladores vuelvan a sus recorridos.

A un mes del terremoto, para esta familia la emergencia todavía no termina. Luis perdió a su esposa y a su hijo, vive en un parqueadero y ahora pide que retiren los escombros para recuperar el trabajo que también sostenía a más de un centenar de personas.