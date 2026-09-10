Hace un mes, el terremoto apagó 154 vidas y dejó a cientos de familias con su ausencia. Crédito: Alcaldía de Cali

Hace un mes, el terremoto que sacudió a Cali dejó 154 personas muertas y cambió para siempre la vida de cientos de familias. A un mes de la tragedia, 14 personas continúan reportadas como desaparecidas y los 154 cuerpos recuperados ya fueron entregados a sus familiares.

Pero detrás de cada cifra hay una historia. Y las que se conocen son apenas algunas de las muchas vidas que se apagaron aquella mañana.

En el Conjunto Residencial Guadalupe, Violeta y su abuela Amparo quedaron atrapadas entre los escombros. Un rescatista recuerda el momento en que fueron encontradas:

“Sí, fue a las 11... 11:30 en adelante que sacaron a la señora Amparo y a Violeta”.

También está la historia de las trillizas. Ana María Saavedra fue la única sobreviviente. Sus hermanas Sofía e Isabela, sus padres y su tío murieron en la tragedia.

Quienes las conocieron las recuerdan por su alegría:

“La sonrisa siempre... eran de esas personas que llegaban al grupito de amigos a hacer sentir y hacer reír a todo el mundo”.

En el Instituto para Niños Ciegos y Sordos, dos trabajadores tampoco regresaron a casa. Uno de los testimonios reconstruye lo ocurrido durante la evacuación:

“Cuando se evacúa a través de la rampa, cae una estructura de la parte superior”.

En el edificio Ana Pilar murió Víctor Manuel Acosta, el celador que estaba trabajando cuando ocurrió el colapso. También murió Lenis Ruiz Fernández, recordada por salvar a su perro Salomón.

Su hermano contó cómo encontró al animal entre los escombros:

“No, yo... yo... yo caí en shock”.

En Torres del Limonar, otras dos historias tuvieron un desenlace diferente. Diana Marcela Troncoso y Yessica Andrea Perengüez quedaron atrapadas, pero fueron rescatadas con vida.

El padre de Diana Marcela todavía recuerda el momento:

“Es un milagro y... mire, estos héroes rescataron a mi hija y siguen trabjando”.

Yessica, de 26 años, pasó horas atrapada y contó la dificultad que tuvo para mantenerse con vida:

“Cada vez que gritaba pues quedaba un poco más débil. Tenía una viga que me estaba presionando el pecho, respirar era muy difícil”.

Pero otras familias recibieron la noticia más dolorosa.

El periodista Carlos Aponte perdió a sus padres y a su sobrina de 10 años:

“Si usted observa la forma como cae el edificio, cae hacia el apartamento donde nosotros vivíamos... dos adultos mayores y una niña de 10 años”.

Luis, un reciclador, perdió a su esposa, María Leidy Escarpeta, y a su hijo de 12 años, Jian Smith.

“Lastimosamente falleció mi esposa... y mi hijo que tenía 12 añitos”.

Entre las víctimas también está Catalina Ortiz, la DJ que fue la última persona en ser extraída del edificio Vanessa.

Son solo algunas de las historias que quedaron después del terremoto. Detrás de las 154 personas que murieron hay familias, amigos, compañeros de trabajo y comunidades que todavía enfrentan su ausencia.

La tragedia también alcanzó a los animales. Un balance a un mes reporta 231 rescatados, 46 muertos y 423 desaparecidos. Además, 110 encontraron un nuevo hogar.

Las cifras permiten dimensionar la tragedia, pero no alcanzan para contar el dolor de quienes perdieron a una madre, un padre, un hijo, una hermana o una familia completa.