Empoduitama advierte posible racionamiento de agua en Duitama por bajo caudal del río Surba

Duitama

El bajo nivel de lluvias ya afecta las principales fuentes de abastecimiento de agua de Duitama. Manuel Andrés Acevedo Rojas, gerente general de Empoduitama, confirmó en Caracol Radio que el caudal del río Surba, que abastece cerca del 90 % de la ciudad, registra una reducción significativa.

“Estamos por debajo del 65 %, un 35 % menos de nuestro caudal que deberíamos tener en una temporada de lluvias”, explicó el funcionario.

Acevedo Rojas señaló que la empresa viene utilizando fuentes alternativas para garantizar el servicio. “Actualmente tenemos activo el pozo Simón Bolívar, pozo Mirto y pozo El Bosque. Estos tres pozos sumados son más de 100 litros por segundo”, indicó.

El gerente aseguró que, por ahora, estas alternativas permiten mantener una cobertura superior al 90 %, pero advirtió que las condiciones podrían cambiar ante la intensificación del fenómeno de El Niño.

“Dependiendo del fenómeno que se proyecta por parte del IDEAM, obviamente vamos a tener unos racionamientos de agua en horas pico, donde podamos suplir las necesidades básicas de nuestros usuarios”, afirmó.

Duitama ya tiene alerta naranja

El municipio ya declaró alerta naranja ante las condiciones de abastecimiento. Según Acevedo Rojas, aunque todavía no se han implementado racionamientos preventivos, la medida podría llegar si continúa disminuyendo la disponibilidad del recurso.

“Sí vamos a empezar con estos racionamientos”, aseguró el gerente, quien pidió a los duitamenses prepararse y hacer un uso eficiente del agua.

Empoduitama también adelanta otras medidas para enfrentar la temporada seca, entre ellas la compra y alquiler de carrotanques y la puesta en funcionamiento de una nueva planta de tratamiento en La Milagrosa, que permitirá tratar 30 litros por segundo adicionales.

El gerente hizo un llamado a los usuarios para ahorrar agua y mantener en buenas condiciones sus tanques de almacenamiento.

“Este fenómeno ya se siente. No es tan fácil simplemente abrir la llave en su vivienda sin saber hacia atrás cómo es todo el proceso para poder llegar nosotros con este recurso”, concluyó.