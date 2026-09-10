En el Valle 149 templos, entre iglesias y capillas católicas, están afectadas por el sismo

Once templos católicos se encuentran cerrados en Cali debido al sismo del pasado 10 de agosto.

En Colombia fueron más de 500 iglesias, templos y capillas católicas afectadas por el sismo el pasado 10 de agosto.

Según el arzobispo de Cali, monseñor Fernando Rodríguez, en el Valle del Cauca fueron 149 entre iglesias y capillas afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto.

En Cali 47 templos se vieron afectados, de los cuales seis con graves afectaciones.

Templos y capillas con mayor afectación

La catedral San Pedro Apóstol, de la Plaza Caizedo, iglesia madre de Cali, referente histórico de muchos años. Bien patrimonial de interés nacional. La capilla de la Merced. Lugar donde hace 490 años nació Cali. Bien patrimonial de interés nacional. La parroquia central San José, de La Cumbre, con colapso total. La parroquia Principal y la capilla de Dagua La parroquia San Isidro Labrador, Km. 30 La parroquia El Sagrado Corazón, en Bitaco. La parroquia de Nuestro Señor del Buen Consuelo, Yumbo. La parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Colseguros. La parroquia San Ignacio de Loyola, Terrón Colorado. La casa de velación In memoriam, junto a la parroquia de San Fernando Rey. La Capilla de Jesús Nazareno, en el barrio Alameda. La parroquia Santa Teresa de Jesús, en Pampalinda, afectación total de techo. La parroquia el Santísimo Sacramento, el Templete. La capilla de La Milagrosa, en la avenida Roosevelt

Y otras 41 parroquias y capillas que sufrieron afectaciones de diverso nivel.