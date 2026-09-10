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10 sep 2026 Actualizado 12:34

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Barranquilla

Dos ondas tropicales se aproximan al Caribe y podrían generar intensas lluvias

Advierten riesgo de emergencias por vendavales en varios departamentos

DATT emite recomendaciones de movilidad ante pronóstico de lluvias durante el fin de semana en Cartagena

DATT emite recomendaciones de movilidad ante pronóstico de lluvias durante el fin de semana en Cartagena

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Un incremento de la nubosidad acompañado de lluvias podrían registrarse este fin de semana en gran parte del Caribe colombiano por el tránsito de dos ondas tropicales.

La primera onda tropical ingresaría al territorio colombiano este jueves, mientras la segunda está ubicada sobre las Guayanas y podría tener incidencia el próximo sábado.

El Ideam explicó que el primer sistema presenta contenido de humedad que podría favorecer condiciones lluviosas en sectores del norte del Caribe, particularmente en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en Atlántico, norte de Bolívar, Cesar y sur de La Guajira.

Lea también: Advierten que fenómeno de El Niño podría aumentar consultas por infecciones respiratorias

La entidad hizo un llamado a las autoridades de prevención de riesgo en los municipios ante eventuales vendavales en zonas del sur del Atlántico, centro del Magdalena, Cesar, Córdoba y norte de Sucre.

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