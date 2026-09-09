Asesor senior del presidente en el America First Policy Institute analiza la visita de Marco Rubio

El director de la iniciativa del Hemisferio Occidental y asesor senior del presidente en el American First Policy Institute, Joshua Treviño, pasó por los micrófonos de Hora 20 en entrevista con Diana Calderón para hablar sobre los resultados de la reunión bilateral entre Marco Rubio y Abelardo De la Espriella y el futuro de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos.

El experto se refirió, entre otros temas, al tono de las relaciones tras el cambio de gobierno, los enfoques de la reunión, la importancia del memorando que busca firmar Trump para la exploración de minerales raros en países como Colombia y el diagnóstico de la cartografía política actual del continente americano.

¿Qué significa el cambio de gobierno en Colombia para la política de EE. UU. en la región?

Es cierto que Petro tiene una relación muy conflictiva, no únicamente con el presidente Trump, sino con los Estados Unidos en general. Ahora tenemos una nueva oportunidad para resetear o reiniciar lo que son las reacciones entre los dos países y creo que será positivo.

Colombia y EE. UU. han tenido más de dos décadas de buenas relaciones, en términos de seguridad, economía y relaciones internacionales. Previo a lo que fue el gobierno de Petro, Colombia era un aliado muy fuerte o un pilar de seguridad para América Latina y toda la región. Espero que las relaciones vuelvan a ser como antes.

¿Cuáles fueron los principales enfoques de Marco Rubio en su reunión con Abelardo de la Espriella?

Sabemos cuál es el mayor enfoque de los Estados Unidos durante los últimos dos años. En ese punto tenemos cuestiones institucionales y estructuras como el Escudo de las Américas o la coalición contra los carteles. Colombia es bienvenida para ambas de ellas. Esperemos que suceda.

También hemos tenido varias relaciones programáticas, como en la migración y en acuerdos económicos. Lo que Estados Unidos ha tratado de buscar es lo mismo que el presidente Abelardo de la Espriella, siempre enfocado en el respeto mutuo y la cooperación, algo que faltó con el anterior gobierno.

¿Por qué la administración Trump está interesada en firmar un memorando de entendimiento sobre exploración de minerales raros?

El asegurar los recursos más extraños ha sido un interés clave de la administración Trump y, claro, se entiende por qué puede llegar a ser un poco preocupante para los distintos países. Más aún, cuando uno puede ver Estados Unidos como una potencia o fuerza mayor que está tomando los recursos de otros países. Sobre todo China puede ver eso como una amenaza.

Lo más importante es que los recursos para la defensa del mundo libre de América y América Latina estén en las manos correctas. Los recursos de Colombia serán de los colombianos, siempre los respetaremos, pero es de importancia que los Estados Unidos puedan tener acceso a estos y también a tratados económicos. Esperamos, y sobre todo el presidente Trump espera, que se pueda llegar a estos acuerdos.

Usted compara a México con un “Estado capturado”. ¿Va Colombia en la misma dirección?

México es el país más importante para Estados Unidos en la región y Colombia ha tenido muchos retos, particularmente en la lucha contra los grupos armados, pero soy bastante optimista de que va a cambiar eso y que tendremos muchos movimientos positivos por parte de Colombia. Tiene una historia de que ha podido vencer a estos grupos armados previamente y que es una democracia republicana mucho más fuerte. Esperemos que México siga el mismo camino de Colombia.

Si la visita de Marco Rubio se considera como exitosa, ¿cómo se vería ese éxito de aquí a un año?

El éxito de este encuentro se podría ver como una revitalización de la relación Estados Unidos-Colombia. Podría haber cooperación en varias áreas. Estados Unidos tiene formas distintas de medir el éxito, pero la métrica que manejarán ambos gobiernos es la seguridad, que es una alianza que lleva más de 70 años.

¿Qué debería querer EE. UU. para Venezuela?, ¿un país que sirva a sus intereses económicos o una esperanza real de democracia?

Es importante reconocer que el secretario de Estado ve a Venezuela como una nación independiente, con su propia historia y su propio orgullo, y es una necesidad que pueda reconstruir una república democrática. No es cuestión de que Estados Unidos tenga que intervenir y se mantenga en ese proceso. El resultado final será la restauración, sus mejores días, una nación bastante próspera y una clase media muy exitosa, como un hermano para Estados Unidos y para todos los países de la región.