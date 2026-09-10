Autoridades investigan el feminicidio de una líder social en Venadillo, Tolima

Tolima

Consternación ha generado en el municipio de Venadillo el homicidio de María Consuelo Díaz Perdomo, una líder social que fue brutalmente asesinada en la vereda Palmarosa de este municipio, ubicado en el norte del Tolima.

De acuerdo con el coronel Ferney Martín, comandante de la Policía en el Tolima, la mujer de 56 años fue encontrada muerta con marcados signos de violencia en esta vereda, ubicada a unos 30 minutos del casco urbano. El crimen habría sido cometido desde el pasado martes 8 de septiembre, pero solo en las últimas horas fue hallado su cuerpo.

“La víctima presentaría lesiones que serían compatibles con el uso de un arma cortopunzante y un objeto contundente. De manera inmediata al lugar se desplazaron unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), quienes adelantan los actos urgentes y las labores correspondientes para establecer plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos”, acotó el coronel Martín.

Extraoficialmente, se ha conocido que María Consuelo Díaz presentaría signos de tortura y hasta una de sus extremidades mutiladas, lo que hace sospechar que se trataría de un feminicidio.

María Consuelo era oriunda de Neiva, Huila. Sin embargo, desde hace varios años residía en Venadillo y se caracterizaba por ser una activa líder social en la zona.

Residentes de Venadillo convocaron a una velatón para el 18 de septiembre en el parque principal del municipio, donde exigirán justicia por este caso, que todavía es materia de investigación para las autoridades.