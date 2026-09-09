Sequía reduce en 10.000 hectáreas el cultivo de arroz y golpea al gremio arrocero del Huila

Neiva

La fuerte sequía que atraviesa el Huila ya comienza a generar preocupación entre los productores de arroz, debido a la disminución de los caudales de varios afluentes y fuentes hídricas. El cultivo requiere grandes cantidades de agua durante sus etapas vegetativa y reproductiva, por lo que la situación representa un riesgo para el sector.

En municipios como Villavieja, Tello, Baraya y Aipe, donde se concentra buena parte de la producción arrocera, ya se evidencia una reducción considerable de los cauces. Los productores advierten que, si las condiciones climáticas continúan, la situación podría empeorar durante las próximas semanas.

En la zona sur del departamento, especialmente en sectores de Garzón, Tesalia y Paicol, algunos agricultores decidieron no sembrar arroz como medida preventiva ante la falta de agua. La decisión busca evitar pérdidas en los cultivos, teniendo en cuenta que no existen suficientes garantías para mantenerlos durante el periodo de sequía.

Alcy Cortes, arrocero del Huila, afirmo que “mientras tanto, en la zona de Campoalegre y Juncal, donde se concentra una mayor área de producción, los agricultores estamos optando por rotar algunos cultivos como: maíz, soya, piña y ahuyama, son algunas de las alternativas escogidas por requerir un menor consumo de agua”.

De acuerdo con el gremio arrocero, en el Huila normalmente se siembran cerca de 35.000 hectáreas de arroz durante el semestre. Sin embargo, como consecuencia de la temporada seca, se calcula que el área cultivada se ha reducido aproximadamente en un 30 por ciento. Esto significa que unas 10.000 hectáreas podrían dejar de producir arroz durante este periodo.