Luz verde para la Subestación Norte de Energía que atiende la demanda de Bogotá y la Sabana
este es un proyecto estratégico para la expansión y confiabilidad del sistema eléctrico de Bogotá y la región”, celebró el alcalde Galán.
Bogotá D.C
En pleno Fenómeno del Niño, se destrabó la Subestación Norte de Energía, uno de los proyectos de transmisión que estuvo estancado por trámites ambientales durante varios años, y está vinculada con Chivor II-Norte.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la noticia a través de sus redes sociales. “Esta es una noticia clave para la seguridad energética de Bogotá: este es un proyecto estratégico para la expansión y confiabilidad del sistema eléctrico de Bogotá y la región”, celebró.
Esta decisión llega un momento retador para Bogotá que vive un aumento de la demanda y una red que requiere nuevas obras para el crecimiento de la ciudad, de la economía y la expansión urbana de municipios de la Sabana de Cundinamarca.
Esta nueva infraestructura energética se suma a otros proyectos que buscan ampliar la red eléctrica de Bogotá y Cundinamarca, y continúan frenados, como Chivor Norte y Sogamoso Norte.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....