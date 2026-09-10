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10 sep 2026 Actualizado 18:27

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Luz verde para la Subestación Norte de Energía que atiende la demanda de Bogotá y la Sabana

este es un proyecto estratégico para la expansión y confiabilidad del sistema eléctrico de Bogotá y la región”, celebró el alcalde Galán.

FOTO: AIR-E

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Bogotá D.C

En pleno Fenómeno del Niño, se destrabó la Subestación Norte de Energía, uno de los proyectos de transmisión que estuvo estancado por trámites ambientales durante varios años, y está vinculada con Chivor II-Norte.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la noticia a través de sus redes sociales. “Esta es una noticia clave para la seguridad energética de Bogotá: este es un proyecto estratégico para la expansión y confiabilidad del sistema eléctrico de Bogotá y la región”, celebró.

Esta decisión llega un momento retador para Bogotá que vive un aumento de la demanda y una red que requiere nuevas obras para el crecimiento de la ciudad, de la economía y la expansión urbana de municipios de la Sabana de Cundinamarca.

Esta nueva infraestructura energética se suma a otros proyectos que buscan ampliar la red eléctrica de Bogotá y Cundinamarca, y continúan frenados, como Chivor Norte y Sogamoso Norte.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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