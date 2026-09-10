Bucaramanga: Estos son los cierres viales desde HOY 10 y hasta el 13 de septiembre por las ferias

La movilidad de Bucaramanga tendrá varias modificaciones desde este jueves 10 y hasta el domingo 13 de septiembre, por las actividades de la Feria Bonita 2026. Los principales cambios estarán concentrados en el centro de la ciudad, la avenida La Rosita y, especialmente, la carrera 27, donde se realizarán dos de los desfiles programados.

Uno de los puntos con mayores restricciones será la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, donde se desarrolla el Bucarafest entre este jueves 10 y el domingo 13 de septiembre.

Para este evento permanecerán cerradas las carreras 11 y 12 entre calles 34 y 37, la calle 36 entre carreras 12 y 13 y la calle 37 entre carreras 10 y 12. Estos cierres comenzaron desde la tarde del miércoles 9 de septiembre y se mantendrán hasta las 5:00 de la mañana del lunes 14.

Los conductores podrán utilizar como alternativas las calles 34 y 42 en sentido oriente-occidente, además de la calle 37 desde la carrera 13 hacia el oriente. Para los desplazamientos norte-sur se plantean las carreras 13 y 9, mientras que para movilizarse en sentido sur-norte se recomienda utilizar las carreras 9 y 14.

Restricción en la avenida La Rosita

Otro punto que tendrá cambios diarios será el sector del parque de Mejoras Públicas, donde se realizarán Bucara Verde, Eco Fest y Paticas Fest. La avenida La Rosita, entre la glorieta Chicamocha y la carrera 27, en sentido oriente-occidente, será cerrada durante cada jornada entre las 10:00 de la mañana y las 11:00 de la noche.

Como vía alterna se podrá tomar la calle 36 en sentido oriente-occidente y posteriormente la carrera 24 hacia el sur, para volver a conectar con la avenida La Rosita.

La carrera 27 tendrá el mayor impacto

El cierre más amplio se concentrará en la carrera 27, desde el intercambiador Mesón de los Búcaros hasta la calle 56, en ambos sentidos.

Este corredor será utilizado el sábado 12 de septiembre para el Desfile de Vehículos Clásicos y Antiguos y el domingo 13 para el desfile Pico de Oro. La restricción comenzará desde las 8:00 de la noche del viernes 11 de septiembre y se extenderá hasta las 5:00 de la mañana del lunes 14.

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Para el desfile de Vehículos Clásicos y Antiguos también se cerrará la calle 10 entre la carrera 30 y la glorieta Caballo de Bolívar, además de la calzada norte-sur de la carrera 27 entre calles 10 y 20, utilizada para la preparación y salida de las carrozas.

En el caso del desfile Pico de Oro, las dos calzadas de la carrera 27 serán ocupadas para el recorrido y la logística del evento, por lo que se contemplan restricciones adicionales en sectores cercanos.

Para quienes necesiten atravesar la ciudad durante estas restricciones, las principales alternativas serán la avenida Quebrada Seca, al norte, y la calle 67, al sur, ambas en los dos sentidos. Para los desplazamientos norte-sur y sur-norte se recomienda utilizar las carreras que estén por fuera del área de influencia de los desfiles.

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Aunque habrá momentos en los que se permitirá cruzar la carrera 27 por las calles que la atraviesan, la circulación por la propia carrera 27 estará completamente restringida durante la preparación y realización de los desfiles.

Las autoridades señalaron que la reapertura del corredor se hará de manera progresiva una vez terminen las actividades y se comprueben las condiciones de seguridad.

Ante el número de cierres previstos, la recomendación para los conductores es revisar los recorridos antes de salir, utilizar las vías alternas y atender la señalización y las indicaciones de los agentes de tránsito.