De Santander a Alemania: él ingeniero que se desempeña en el Centro Aeroespacial

Rudy Cepeda Gómez un santandereano egresado de la UIS, quien actualmente lidera un grupo de investigación en el campo del control y la propulsión aeronáutica electrificada. Tras culminar sus estudios, continuó su formación con una maestría en Ingeniería Electrónica, con énfasis en sistemas de control, en la Universidad Javeriana de Bogotá.

Realizo un doctorado en Ingeniería Mecánica, también enfocado en sistemas de control, seguido de nueve años ingreso a Rolls-Royce, donde participó en el desarrollo de sistemas de control para motores en el negocio de propulsión aeronáutica de la compañía.

Actualmente, Cepeda Gómez se desempeña como líder de un grupo de investigación en el departamento de requisitos aeronáuticos y control del sistema de propulsión, dentro del Centro Aeroespacial Alemán.

Cepeda, explicó que “Nosotros somos el instituto de propulsión aeronáutica electrificada y lo que estamos tratando es desarrollar tecnologías que permitan electrificar la aviación. La idea es que podamos volar sin necesidad de quemar combustibles fósiles, todos sabemos lo malo que son los combustibles fósiles para el medio ambiente, pues estamos intentando crear tecnologías para minimizar el impacto, para reducir el impacto medioambiental de la aviación.”

Su historia, desde las aulas de Bucaramanga hasta los centros de investigación aeroespacial de Alemania, muestra cómo la formación universitaria puede convertirse en el punto de partida para construir una carrera con alcance internacional y abrir nuevas posibilidades.

Cepeda, nos indicó que “yo creo que aquí a unos 15 a 20 años ya podremos tener en operación aviones de corto alcance, para que estén propulsados con electricidad”.