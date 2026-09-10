105 deportistas del Valle representarán a Colombia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
La delegación nacional tendrá 415 atletas en 32 deportes para las justas que se disputarán del 12 al 26 de septiembre en Argentina. El Valle del Cauca es la segunda liga con mayor presencia, con el 24,5 % del equipo colombiano.
El pasado miércoles 9 de septiembre, Colombia recibió el pabellón nacional que acompañará a la delegación durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La ceremonia se realizó en Bogotá y estuvo encabezada por la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga, y el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano Hurtado.
La golfista María José Bohórquez Fonseca y el gimnasta artístico Ángel Gabriel Barajas Vivas fueron los encargados de recibir la bandera, que representa la unidad y el compromiso de los atletas colombianos que competirán en Argentina.
Colombia afrontará estas justas como subcampeona de Rosario 2022. En Cochabamba 2018, el país había conseguido el título con 94 medallas de oro, 74 de plata y 71 de bronce, para un total de 239 preseas.
Para esta edición, la delegación estará integrada por 415 atletas. Antioquia aporta 121 deportistas, mientras que el Valle del Cauca contará con 105 representantes, equivalentes al 24,5 % del equipo nacional. Bogotá completa el grupo de las tres principales ligas con 65 atletas.
Entre los vallecaucanos que estarán en Santa Fe aparecen figuras como Flor Denis Ruiz y Carlos Yesid Flórez en atletismo; Jhonatan Rivas, Julieth Alejandra Rodríguez y Luis Javier Mosquera en pesas; Gustavo Adolfo Sánchez en natación artística; Yerlin Isaura Quiñones y Kely Yohanna Benítez en boxeo; además de representantes del patinaje, esgrima y otras disciplinas.
La nómina completa está distribuida así:
Atletismo
Angélica María Gamboa
Billy Williams Julio
Carlos Yesid Florez
Daniel Santiago Balanta
Fabian Serna
Flor Denis Ruiz
Isabella Hitas
John Edward Paredes
Julio Alejandro Angulo
Katherin Stefanny Castillo
María Isabel Arboleda
Nerly Juliana Cantoñi
Oscar Manuel Baltan
Ronald Eduardo Grueso
Boxeo
Yerlin Isaura Quiñones
Kely Yohanna Benitez
Natación Artística
Gustavo Adolfo Sanchez
Emily Melyssa Minante
Isabella Franco
Esgrima
Alejandro Bolaños
Hernando Roa
Isaac Camayo
Juan Sebastian Pacheco
Maria De Los Angeles Jaramillo
Maria Angelica Blanco
Mario Estiben Caceres
Valentina Beltran
Pesas
Jhonatan Rivas
Julieth Alejandra Rodriguez
Karen Tatiana Mosquera
Luis Javier Mosquera Lozano
Marcos Alejandro Bonilla
Rohelys Galvis González
Patinaje velocidad
Yicel Camila Giraldo
Kollin Andrea Castro
Patinaje Artístico
Hannah Castillo
Brayan Carreño
Jeshua Folleco
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 serán una nueva parada del ciclo olímpico y reunirán a los principales deportistas de la región. Para Colombia, la competencia comenzará este 12 de septiembre y se extenderá hasta el 26 del mismo mes.