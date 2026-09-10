105 deportistas del Valle representarán a Colombia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El pasado miércoles 9 de septiembre, Colombia recibió el pabellón nacional que acompañará a la delegación durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La ceremonia se realizó en Bogotá y estuvo encabezada por la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga, y el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano Hurtado.

La golfista María José Bohórquez Fonseca y el gimnasta artístico Ángel Gabriel Barajas Vivas fueron los encargados de recibir la bandera, que representa la unidad y el compromiso de los atletas colombianos que competirán en Argentina.

Colombia afrontará estas justas como subcampeona de Rosario 2022. En Cochabamba 2018, el país había conseguido el título con 94 medallas de oro, 74 de plata y 71 de bronce, para un total de 239 preseas.

Para esta edición, la delegación estará integrada por 415 atletas. Antioquia aporta 121 deportistas, mientras que el Valle del Cauca contará con 105 representantes, equivalentes al 24,5 % del equipo nacional. Bogotá completa el grupo de las tres principales ligas con 65 atletas.

Entre los vallecaucanos que estarán en Santa Fe aparecen figuras como Flor Denis Ruiz y Carlos Yesid Flórez en atletismo; Jhonatan Rivas, Julieth Alejandra Rodríguez y Luis Javier Mosquera en pesas; Gustavo Adolfo Sánchez en natación artística; Yerlin Isaura Quiñones y Kely Yohanna Benítez en boxeo; además de representantes del patinaje, esgrima y otras disciplinas.

La nómina completa está distribuida así:

Atletismo

Angélica María Gamboa

Billy Williams Julio

Carlos Yesid Florez

Daniel Santiago Balanta

Fabian Serna

Flor Denis Ruiz

Isabella Hitas

John Edward Paredes

Julio Alejandro Angulo

Katherin Stefanny Castillo

María Isabel Arboleda

Nerly Juliana Cantoñi

Oscar Manuel Baltan

Ronald Eduardo Grueso

Boxeo

Yerlin Isaura Quiñones

Kely Yohanna Benitez

Natación Artística

Gustavo Adolfo Sanchez

Emily Melyssa Minante

Isabella Franco

Esgrima

Alejandro Bolaños

Hernando Roa

Isaac Camayo

Juan Sebastian Pacheco

Maria De Los Angeles Jaramillo

Maria Angelica Blanco

Mario Estiben Caceres

Valentina Beltran

Pesas

Jhonatan Rivas

Julieth Alejandra Rodriguez

Karen Tatiana Mosquera

Luis Javier Mosquera Lozano

Marcos Alejandro Bonilla

Rohelys Galvis González

Patinaje velocidad

Yicel Camila Giraldo

Kollin Andrea Castro

Patinaje Artístico

Hannah Castillo

Brayan Carreño

Jeshua Folleco

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 serán una nueva parada del ciclo olímpico y reunirán a los principales deportistas de la región. Para Colombia, la competencia comenzará este 12 de septiembre y se extenderá hasta el 26 del mismo mes.