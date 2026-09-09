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09 sep 2026 Actualizado 21:18

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Barranquilla

“Yo sí estoy de acuerdo con el porte de armas”: alcalde de Barranquilla, Alejandro Char

El alcalde de Barranquilla se refirió al levantamiento de la suspensión de los permisos de porte de armas y también pidió revisar decisiones de la CREG que, según indicó, generan preocupación entre los ciudadanos.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Valentina Utria

Barranquilla
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Durante la Asamblea Nacional de Personeros en Barranquilla, el alcalde Alejandro Char se pronunció sobre la decisión del Gobierno Nacional de levantar la suspensión de los permisos de porte de armas.

El mandatario distrital aseguró estar de acuerdo con la medida y señaló que era una solicitud que venían realizando algunos sectores de la ciudadanía.

Yo sí estoy de acuerdo. Para adelante. Muy difícil, muy difícil”, explicó.

Pide revisar decisiones de la CREG

Char también se refirió a las decisiones relacionadas con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), frente a las cuales aseguró que debe existir una mirada diferenciada teniendo en cuenta las condiciones de la región Caribe.

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El alcalde hizo énfasis en las altas temperaturas que enfrenta la ciudad y señaló que estas condiciones impactan directamente a los ciudadanos.

Yo pienso que tienen que mirarse con un ojo diferenciador. Imaginen nosotros con sensaciones térmicas de 50 grados, ¿cómo no prendes un abanico? Hasta la salud de un abuelito está corriendo riesgo”.

Char agregó que confía en que el Gobierno Nacional revise estas decisiones ante las inquietudes expresadas por la ciudadanía.

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