Cierres viales en el norte de Barranquilla por varias obras: días y horas de las restricciones

La Alcaldía de Barranquilla anunció cierres viales temporales en varios puntos de la ciudad debido a las obras de pavimentación y reconstrucción de losas que se adelantan en tramos de la carrera 59 y la calle 82.

De acuerdo con la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, los trabajos se ejecutarán en dos fases, durante las 24 horas, aunque los cierres no se realizarán de manera simultánea en todos los sectores intervenidos. Los conductores contarán con rutas alternas señalizadas para facilitar sus desplazamientos.

Estas son las zonas donde aplicarán los cierres

La primera fase contempla el cierre temporal de la carrera 59 entre calles 81 y 84, desde este miércoles 9 de septiembre, sin afectar las intersecciones. Los vehículos que circulen en sentido oeste-este podrán tomar la calle 81, continuar por la carrera 57 y retomar la carrera 59 por la calle 84.

La segunda fase se desarrollará entre el 10 y el 12 de septiembre en la calle 82 entre carreras 59B y 58. En este tramo, los conductores que se movilicen en sentido norte-sur podrán tomar la carrera 59B, seguir hasta la calle 81 y reincorporarse a la calle 82 por la carrera 57.

La Secretaría de Tránsito indicó que en los puntos de cierre habrá presencia de auxiliares de tránsito para orientar a conductores y peatones sobre las rutas de desvío y las condiciones de movilidad durante la ejecución de las obras.