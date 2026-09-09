Tunja estudia la reglamentación del uso de celulares en colegios públicos y privados

En la reglamentación que se está evaluando sobre el uso de dispositivos móviles en los colegios, los docentes tendrán un papel fundamental.

Tunja

En diálogo con Caracol Radio tras revisar los resultados de las pruebas PISA donde Colombia tuvo un pobre desempeño al sacar 381 en matemáticas, 399 en lectura y 414 en ciencias sobre 500 puntos, el secretario de Educación de Tunja, José Alberto Moreno Villamil se refirió al uso de los celulares y su impacto en el rendimiento de los estudiantes en los colegios y anunció una medida que se tomará próximamente.

“Lo de los equipos celulares, y lo quiero decir con la sinceridad del corazón, lo venimos mirando. Yo llegué a la Secretaría hace un mes y lo estamos mirando hace 15 días. No es una novedad, no es un tema del secretario Moreno, ya hay un equipo interdisciplinario que está trabajando, Garagoa nos dio ejemplos, otros lugares del país, ya se lo comenté al señor alcalde, el doctor Acevedo lo sabe. Ya tengo un equipo trabajando el tema, no como un asunto derivado de las pruebas PISA”.

Dijo el funcionario que están revisando si se hace por Acuerdo, es decir que sea tramitado en el Concejo Municipal, o si se expide un Decreto para reglamentar el uso de los celulares en las aulas escolares.

“Ayer, nos reunimos con la doctora Claudia Rivera y un equipo de profesionales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Estamos mirando si es vía Decreto, si es Acuerdo. No estamos hablando de prohibiciones, sino de reglamentaciones y de tiempo, yo creo que allí hay que darle un espacio valioso al docente para que tome decisiones”.

El secretario de Educación de Tunja, José Alberto Moreno Villamil, destacó en Caracol Radio que en esta reglamentación de los dispositivos móviles en los colegios que se está evaluando, el docente tendrá un papel muy importante.

“En qué momento la clase necesita esa tecnología y en qué momento no lo necesita. Yo creo que muchos exámenes deberíamos volver a la oralidad en las sustentaciones. El chico trae un informe, no lo pida solamente escrito, sino pida la oralidad, pida la sustentación de trabajos”.

Reiteró que no se está pensando en prohibir, “estamos hablando de reglamentar. Esto no lo he hablado con nadie, ni siquiera con el alcalde en detalle. Estamos comentándolo en Caracol Radio, aquí estamos construyendo una herramienta jurídica para regular y reglamentar el uso de estos equipos en las aulas tunjanas, públicas y privadas”.