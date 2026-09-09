“Mi esposo falleció sufriendo”: esposa denuncia siete meses de espera por medicamentos en Sogamoso

La señora afirma que ni el tapentadol ni la morfina fueron entregados, pese a una tutela que ordenaba suministrar los medicamentos en 48 horas.

Sogamoso

Una familia de Sogamoso, Boyacá, denuncia lo que considera una serie de demoras en la entrega de medicamentos para un paciente con cáncer en etapa terminal, quien falleció recientemente. Su esposa, Sandra Prada, aseguró a Caracol Radio que durante siete meses acudió de manera reiterada a la dispensadora Discolmets para conseguir los medicamentos formulados para controlar los fuertes dolores que padecía su esposo.

Sandra relató que su esposo tenía un cáncer terminal y que enfrentaba fuertes dolores, principalmente en la cabeza y en uno de sus ojos.

“Mi esposo tenía un cáncer, un cáncer en etapa de neuroblastoma terminal. Los dolores de cabeza y del ojito eran terribles”, contó.

Según explicó, durante cuatro meses estuvo reclamando un medicamento denominado tapentadol, formulado por el especialista de cuidados paliativos. Sin embargo, aseguró que en repetidas ocasiones le informaban que no había disponibilidad.

“Duré cuatro meses reclamando en Discolmets un medicamento llamado tapentadol, que le ordenó el doctor de cuidados paliativos, y siempre me lo dejaron pendiente. Siempre me decían que no había”, afirmó.

Ella también recordó las largas jornadas que tuvo que afrontar para intentar conseguir el medicamento.

“Tenía que ir a hacer esas filas y esas colas durante más de seis horas para que me dijeran que no lo había”, relató.

Ante la falta del tapentadol, aseguró que regresó al médico y solicitó un cambio en la fórmula. El especialista habría ordenado entonces morfina para tratar de controlar los dolores de su esposo.

“Volví donde el doctor y le dije que me cambiara el medicamento, que ese no lo entregaban. Le cambió a morfina para calmarle sus dolores tan terribles, pero tampoco nunca nos la entregaron”, manifestó.

De acuerdo con Sandra, la situación se extendió durante otros tres meses. En total, aseguró que fueron siete meses intentando obtener los medicamentos.

“Siete meses duré: cuatro meses reclamando el tapentadol, que nunca lo hubo, y tres meses reclamando morfina, que tampoco nunca la entregaron”, sostuvo.

La esposa del paciente también aseguró que acudió a la justicia para reclamar los medicamentos y presentó una acción de tutela. Según su relato, un juzgado ordenó que fueran entregados en un plazo de 48 horas, pero afirma que la orden tampoco se habría cumplido.

“Yo coloqué tutela para que me entregaran los medicamentos. El juzgado les dio la orden de que en 48 horas tenían que entregarme los medicamentos, pero nunca los entregaron tampoco. Fue un incumplimiento a la tutela”, afirmó.

Sandra también cuestionó los registros que, según dijo, aparecen en Discolmets respecto a la entrega de los medicamentos.

“Allá, en Discolmets, dicen que la entregaron y aparece registrada, pero yo tengo la fórmula del medicamento pendiente. Nunca la entregaron”, aseguró.

También, manifestó que, durante el proceso, también recibió llamadas de la EPS para verificar si los medicamentos habían sido entregados, pero aseguró que las respuestas no se tradujeron en soluciones.

“De la EPS siempre me llamaban esas llamadas que hace una conmutadora, o Sofía, un robot. Siempre me preguntaban si habían entregado los medicamentos. Les decía que no y me decían que iban a solucionar, pero tampoco nunca solucionaron nada”, señaló.

El esposo de Sandra falleció. La señora aseguró que, pese a la pérdida, decidió hacer pública su denuncia para que otras familias no tengan que enfrentar una situación similar.

“Mi esposo falleció, pero yo no lo quiero dejar así para que no le suceda a otras personas”, manifestó.

Además, cuestionó las condiciones que, según su experiencia, deben afrontar los usuarios que acuden a Discolmets, especialmente por las largas filas y los tiempos de espera.

“En muchas ocasiones que fui siempre se desmayaban pacientes ahí en Discolmets. Siempre se desmayan pacientes”, afirmó.

Incluso relató uno de los episodios que presenció durante una de sus visitas.

“Una de las últimas veces que fui se desmayó un señor, se pegó con la pata de una de las sillas, esperando ahí como siete horas para que finalmente le dijeran a la gente que no había un medicamento”, contó.

Sandra precisó que los medicamentos que reclamaba para su esposo eran de control y que las solicitudes las realizaba en la sede correspondiente a este tipo de medicamentos.

“La de medicamentos de control es en la séptima y los medicamentos no controlados eran en la catorce. A mí me sucedió lo del tapentadol y lo de la morfina en la séptima, que es donde entregan los medicamentos controlados”, explicó.

Ella insistió en que su denuncia no busca únicamente reclamar por lo ocurrido con su esposo, sino llamar la atención sobre la situación que, según asegura, estarían enfrentando otros pacientes.

“Desafortunadamente mi esposo ya no está, pero lo hago para que no le pase a otras personas”, concluyó.