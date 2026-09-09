Colegio San Marcos de Muzo será demolido tras agravarse su estructura por los últimos sismos

El colegio atiende a más de 1.100 estudiantes; mientras se construye una nueva sede

Muzo

La situación de la Institución Educativa San Marcos de Muzo, que atiende a más de 1.100 estudiantes, fue uno de los principales temas abordados por la alcaldesa del municipio, Ximena Elizabeth Castañeda, durante una reunión con el gobernador de Boyacá, ante el deterioro de la infraestructura y el riesgo que representan algunas de sus aulas.

La mandataria explicó que los estudios de patología de la construcción realizados al establecimiento educativo determinaron que la infraestructura existente debe ser demolida completamente.

“Durante la reunión sostenida con el señor gobernador, abordamos como prioridad la situación de la Institución Educativa San Marcos y la necesidad urgente de garantizar a nuestros niños, niñas y adolescentes su derecho a la educación en condiciones dignas y seguras”, señaló.

La mandataria advirtió que la situación se ha vuelto aún más compleja debido a los movimientos sísmicos registrados durante los últimos meses.

“Los estudios de patología de la construcción evidenciaron la necesidad de una demolición total de la infraestructura existente. Esta situación se ha visto agravada por los movimientos sísmicos registrados durante los últimos meses”, explicó.

Ante este panorama, la alcaldesa indicó que se ha tomado la decisión de avanzar en el desalojo de las aulas que representan algún tipo de riesgo para estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

“Se hace necesario el desalojo inmediato de las aulas que representan riesgo”, sostuvo la mandataria, quien insistió en que la prioridad es proteger a los estudiantes y garantizar que puedan continuar con sus actividades académicas en condiciones adecuadas.

Según explicó, el municipio adelanta los diseños para una nueva sede de la Institución Educativa San Marcos, teniendo en cuenta las condiciones técnicas que requiere el terreno y las necesidades de una comunidad educativa de más de 1.100 alumnos.

“Desde el municipio estamos adelantando los diseños para la nueva sede de la Institución Educativa San Marcos. Estos deberán responder a las condiciones técnicas y a las necesidades actuales de nuestra comunidad educativa”, manifestó.

La construcción del nuevo colegio requerirá una inversión de recursos que, de acuerdo con la alcaldesa, será asumida por el departamento. Durante el encuentro, el gobernador de Boyacá habría expresado su compromiso de garantizar los recursos necesarios para sacar adelante el proyecto.

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“Por su parte, el departamento asumirá la solución definitiva y el señor gobernador manifestó su compromiso de apropiar los recursos necesarios para hacer realidad la construcción del nuevo colegio”, afirmó.

Sin embargo, mientras se desarrollan los diseños y se concreta la financiación de la nueva infraestructura, el municipio busca una solución temporal para los estudiantes.

Castañeda explicó que se está gestionando la consecución de aulas provisionales, con las cuales se pretende mejorar el plan de contingencia que actualmente adelanta la institución.

“Mientras avanzamos en este proceso, estaremos gestionando la obtención de unas aulas provisionales, con el fin de mejorar el plan de contingencia que actualmente lleva el colegio”, indicó.

La alcaldesa reconoció que las condiciones actuales no son las más adecuadas para los estudiantes y reiteró que la administración municipal busca garantizar espacios donde puedan recibir sus clases con mayor comodidad y seguridad.