Video de la Procuraduría sobre el PAE de Jenesano, alertó sin razón a la comunidad

Jenesano

El viernes 5 de abril se publicó en la cuenta de X de la Procuraduría General de la Nación, un video de las principales noticias, en el que se mencionaba en 5 segundos que “la comida del PAE en el colegio de Jenesano, no es apta para el consumo humano”. Sin embargo, esta información no era cierta y adicionalmente no había ningún concepto técnico enviado a la Secretaría de Educación o a la Alcaldía Municipal.

El alcalde de Jenesano, Hugo Alexander Reyes, rechazó esta publicación: “esas declaraciones prendieron las alarmas en los encargados de prestar el servicio, en este importante programa. No teníamos acceso al acta que se levantó; tuve el acercamiento con la Procuraduría Provincial y ahí logramos evidenciar que fue una información apresurada”.

frente a esto, ya hubo una declaración de parte del ente de control, retractando la publicación hecha en la red social: “la avalancha de críticas, comentarios y reclamos de padres y docentes, fue muy infortunado por esta noticia, pero ya todo fue aclarado”, concluyó el alcalde Reyes.

Ya hubo una reunión con el operador del PAE y con la Secretaría de Educación para implementar el plan de mejora que se necesita para corregir las fallas de la inadecuada disposición de los residuos en el lugar, que está generando contaminación cruzada.