Robaron alimentos del PAE en institución educativa del Catatumbo

El hecho sucedió en zona rural del municipio de Tibú.

Algunos de los elementos hurtados de la institución educativa. / Foto: Cortesía.

Cúcuta

Norte de Santander.

Durante la noche de este domingo, personas desconocidas ingresaron a la sede Las Delicias, de la Institución Educativa Rural Bertrania, zona rural delmunicipio de Tibú, y hurtaron los alimentos que estaban destinados para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), además de varios elementos que son esenciales para el funcionamiento del plantel educativo.

Por medio de un comunicado, la misma comunidad expresó su “más enérgico rechazo y profunda indignación frente al lamentable robo ocurrido en nuestras instalaciones”.

En la denuncia aseguraron que del lugar también fueron sustraídos el menaje completo del restaurante escolar y el cableado electrónico de la bomba de agua.

De esta manera, advirtieron que este ataque a la institución educativa afecta de manera directa a los estudiantes, al afectar el servicio de alimentación y comprometer el suministro de agua en la sede.

La comunidad educativa solicitó a las autoridades que se adelanten las investigaciones pertinentes y se brinde acompañamiento para restablecer las condiciones básicas que permitan garantizar la continuidad del servicio educativo.

