Neiva volverá a ser sede del NASA Space Apps Challenge

Neiva

Neiva se prepara para recibir nuevamente uno de los retos internacionales de innovación más importantes relacionados con la ciencia y la exploración espacial. El 14 y 15 de noviembre, la ciudad será sede del NASA Space Apps Challenge, una competencia en la que participantes de distintas disciplinas deberán plantear soluciones a problemas reales utilizando información y herramientas de agencias espaciales.

La convocatoria llega a la capital huilense luego de los resultados alcanzados en la edición de 2025, cuando tres equipos de Neiva fueron nominados y uno de ellos logró avanzar hasta la fase final. Este año, la organización espera aumentar la participación regional y demostrar nuevamente que desde el Huila pueden surgir proyectos con alcance internacional.

El encuentro se desarrollará en el Centro Empresarial Huila e- de la Cámara de Comercio del Huila y estará abierto a estudiantes, desarrolladores, docentes, científicos, diseñadores, ingenieros, emprendedores y personas interesadas en la ciencia y la tecnología. No será necesario contar con experiencia previa en hackatones y los menores de edad podrán participar con autorización de sus padres o acudientes.

“Lo que ocurrió en 2025 nos demostró que en Neiva y en el Huila existe talento con capacidad para competir en escenarios internacionales. Este año queremos que sean más las personas que se atrevan a participar y demostrar que las grandes ideas también pueden nacer desde nuestra región”, afirmó Jorge Enrique Bueno Prieto, astrobiólogo y director del Instituto de Astrobiología de Colombia y líder organizador del evento.

La iniciativa es liderada por el Instituto de Astrobiología de Colombia (IAC), con la participación del Liceo Lunita de Chía y Robokids. Los desafíos oficiales serán publicados en septiembre y los proyectos destacados en Neiva podrán avanzar al proceso internacional de evaluación, que contempla reconocimientos como la posibilidad de conocer instalaciones de la NASA en Estados Unidos.