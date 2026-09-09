Alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, fue trasladado a La Picota de Bogotá

Tunja

El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, fue trasladado desde las instalaciones del Centro de Servicios Especiales de la Policía (Cespo) hacia la cárcel La Picota de Bogotá, en medio de un operativo adelantado bajo estrictas medidas de seguridad y con reserva por parte de las autoridades.

El movimiento representa un cambio en el lugar de reclusión del mandatario, quien pasa de una guarnición especial de la Policía a un establecimiento penitenciario administrado por el Inpec. Hasta el momento, las autoridades no han entregado una explicación oficial sobre las razones específicas del traslado.

Gamboa permanece detenido mientras avanza una investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con trámites urbanísticos en Villa de Leyva.

Hay que recordar que el pasado 20 de mayo de 2026, la Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías había impuesto al alcalde medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, debido a su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con los trámites de un proyecto inmobiliario.

La investigación es adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción y busca establecer si el mandatario habría utilizado su posición para exigir dinero o beneficios económicos a cambio de facilitar la ampliación de una licencia de construcción.

Según la Fiscalía, los hechos investigados se remontan al 8 de junio de 2025, cuando presuntamente Gamboa Chaparro habría solicitado a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a una persona específica para asesorar los permisos y trámites administrativos relacionados con el proyecto.

Posteriormente, de acuerdo con el ente acusador, el alcalde habría pedido aumentar la asignación salarial de dicho asesor, quien trabajó durante 11 meses y recibió pagos cercanos a los 48 millones de pesos.

Dentro de los elementos que hacen parte de la investigación también está una presunta solicitud de dinero realizada en marzo de 2026.

La Fiscalía sostiene que el 4 de marzo, mediante mensajes de voz, Gamboa Chaparro habría solicitado 112 millones de pesos, suma que correspondería al 20 % del valor establecido para la ampliación de la licencia de construcción de un proyecto de la Sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S.

El proceso busca determinar la responsabilidad del mandatario frente a estos hechos y establecer si efectivamente se presentaron las conductas que le atribuye el ente acusador.

Con su traslado a La Picota, el alcalde de Villa de Leyva continúa privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial por las presuntas irregularidades relacionadas con los trámites urbanísticos.